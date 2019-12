Opinión | La bancada del FA analiza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pepe — ¡O nos organishámos o nos talan estos tipos! ¡Taaa! ¡Se acabó la bobada! Cashi se me eshcapa lo del “recreo” de Manini…

Lucía — Si, Pepe, pero no es tan fácil…Vienen con la ley de urgencia y no nos van a dar ni diez minutos para leerla… tampoco se la íbamos a votar pero la barra tiene que saber que nos pasan por arriba…

Bonomi — Bue, tampoco nosotros les dimos demasiado tiempo cuando los tuvimos contra las cuerdas quince años… Ahora a bancar a lo “milico”… Yo de eso algo aprendí. En el fondo tenía mi milico interior que afloró y haciendo introspección me redescubrí (gracias Lacan). Afirmativo, Negativo, Ene-ene… extraño a Marito Layera.

Carolina — ¡Humm! Not too much (hablo inglés chicos) y no creo que seas el mejor ejemplo gordi. Si hay que poner ejemplo de algo que quedó rebueno es el Antel Arena. ¡Guau! Eso sí que será recordado por siempre…No sé, creo que debería haber un busto mío allí a lo Rosa Luxemburgo y no esas placas que en dos años terminan en Tristán Narvaja. ¡Digo para ir pensando en tiempos de revuelta! Una está para las grandes realizaciones (y mueve la cabellera a lo león de la Metro).

Pepe — ¡Ushtedes no entienden un carajo! Acá queda Gandini y Penadés en el Senado que saben más del parlamento que ushtedes de revolución; ushtedes solo chamuyan del Che pero solo el Bicho, Lushía y shó shabemos algo de ese quilombo. ¡Estos nos van a pasar por arriba y nos son livianitos esos soldadooos! ¿O no she dan cuenta que es a morir esteee partidoooo? El que ganaaaa lo mataaaaaa al otrooooo. ¡Gileeeeeesh!

Andrade — ¡Ta Pepe, tampoco nos vamos a comer el cuco de que esta derecha retrógrada nos va a arrinconar! ¿Qué saben ellos de los procesos liberadores del continente, de la reivindicación libertaria de los marginados indígenas y del proceso de distorsión de la plusvalía en clave de Piketty?

Pepe — ¿Boca, te drogaste con alcohol azul? ¿Te contaminó ser amigo de Marcelo Abdala que quedó clavau en la era soviética y enamorado de la Cris? ¿El amor te tiene loco? ¿De qué hablás mago? ¿Tas jodiendo o me estás hablando en serio gurí? ¡Estos gordooos te quieren enterrar! ¡Vienen por todo! ¡Es la derecha neoliberal criolla! Ellos saben que es el último tren y que luego no hay nada. ¡Nos quieren fumigar! Por eso Yamandú Orsi los marea porque les habla en el idioma de ellos. No te enojes Boca, pero afeitáte mijo, y metéle a la camisa blanquita con la que ibas a Canal 4 a pescar. ¿Te fue mal? ¿Verdad que no? ¿Qué te creés, que cuando jugabas de Trotsky nosotros comíamos chucrut? No nos equivoquemos compañeeeeros: ellos interpretan hoy un mundo que nosotros no entendemos. ¡Ellos entienden las clases medias, nosotros las perdiiimoooshhhh! ¡Nos jodieron! (Danilo Astori callado y mira por la ventana; Mario Bergara escribe en el celular mensajes amorosos y Daniel Olesker se saca una mosca de encima que le anda merodeando)

Charles Carrera — Pero Pepe ¿qué hacemos con Manini?

Pep —- Hablarle, comerle la cabeza y ver qué piensha. No nos quiere pero nos respeta y sabe lo que es ser un “combatiente”. Así que la operación Manini es tuya nene, el Boca no puede, la pudre en dos minutos. Todo tuyo Charles. Acá el que pica pierde. Y aflojáte Charles que viene lunga la manito y no sos el Ñato.

Olesker- Usted Pepe… ¿Se encarga del doctor Sanguinetti?

Pepe — ¿Y quién va a agarrar esa changuita? Yo me encargo de él, él se encarga de mí y todos felices comiendo perdices. Ya hay que ir viendo cuando se pudre “rapidito” para jaquear al ministro del Interior y que vean que la cosa viene dura. La calle, o volvemos a la calle con la gente allí, metiendo y metiendo, o estamos en el velorio de Martínez. ¿Ta claro?

Lucía — Bueno Pepe, nos vamos que tengo un guisito en casa y esto no da para más.

Pepe — ¿Le pusiste arvejitas?