Nueve frases que no hay que decir en el trabajo

Hay ciertas cosas que simplemente no deberías decir en el trabajo. Esa es la premisa fundamental de Travis Bradberry, coautor del libro "Inteligencia Emocional 2.0" y cofundador de la consultora estadounidense TalentSmart. Son frases que tienen el poder de causar una mala impresión de tu persona, incluso aunque sean verdaderas. “Lo peor es que no hay cómo retractarse”, dice Bradberry. Son frases que son una especie de “asesinas de carreras”, y que van más allá de los comentarios fuera de lugar, bromas impertinentes o frases políticamente incorrectas.

“No importa lo talentoso que seas o lo que hayas logrado. Hay ciertas frases que instantáneamente cambian la forma en que te ve la gente”, argumenta Bradberry, y la carga negativa de alguna de estas frases puede socavar una carrera profesional de un plumazo. El autor dice que llegó a identificar este grupo de comentarios, luego de trabajar con clientes corporativos y hacer pruebas de inteligencia emocional a un gran número de empleados.

“Cuando la carrera de una persona se arruina, a menudo ves muchas de estas cosas presentes en sus creencias o acciones”. ¿Puede alguien entrenarse para tener inteligencia emocional y evitar esos errores? “Absolutamente”, responde el experto. “El área del cerebro responsable de la inteligencia emocional es altamente flexible y se adapta al cambio. Eso significa que puedes alterar tu cerebro y aumentarla con esfuerzo y práctica”.

Estas son las frases que una persona inteligente nunca debería pronunciar en su lugar de trabajo, según Bradberry.

Todos lo sabemos. Pero al decirlo da la impresión de que supones que debería serlo. Eso te hace ver inmaduro e ingenuo. Es mejor que te centres en los hechos, una actitud constructiva y dejar tus interpretaciones fuera del ambiente laboral. Podrías decir, por ejemplo: “Vi que le asignaste a Paulina ese proyecto en el que estaba interesado. ‘¿Me podrías decir qué cosas consideraste en tu decisión?. Me gustaría saber qué cosas necesito mejorar para trabajar en esas habilidades’”.

Cuando alguien te agradece o te pide algo, no es buena idea decir eso. Implica que la solicitud que te hicieron podría haberlo sido. Puede provocar que algunos compañeros piensen que te impusieron esa tarea.

Decir eso da la impresión de que estás haciendo las cosas a las apuradas. Es mejor decir que no tomará mucho tiempo.

"Esa persona es incompetente"

No hay necesidad de hablar mal de los colegas. Siempre habrá gente incompetente o irrespetuosa en cualquier trabajo y es probable que sean conocidos por esas características. Si no puedes ayudarlos o despedirlos, no ganas nada criticándolos en público.