Novedades literarias para disfrutar bajo la sombrilla

La mejor compañía bajo la sombrilla es un libro. Los sellos editoriales ultiman detalles para su catálogo 2020, pero algunas novedades ya comienzan a llegar a librerías y prometen un disfrute mayor para los lectores. Ficción, ensayo, periodismo, humor, filosofía, historia, el espectro de temas es vasto y las propuestas son variadas, así como el origen de sus autores. Así que la pila de libros para llevarse al descanso comienza a crecer.

La mayor cantidad de títulos llega desde las grandes casas editoriales con sede en Madrid y Barcelona, aunque muchos de estos sellos incorporan constantemente a autores latinoamericanos y en algunos casos uruguayos a sus catálogos. No obstante, al recorrer la lista de los recomendados por la emblemática Asociación de Librerías de Madrid predominan los autores europeos, una vieja costumbre que no sorprende por estas latitudes. También están las recomendaciones de la Cámara del Libro uruguaya que, por supuesto, destacan la producción local en todos los géneros, con una variedad de temas, enfoques y estilos que podrán satisfacer todos los gustos lectores.

Desde Europa

En ficción los libreros madrileños aseguran que la novela más importante pertenece a la moldava Tatiana Tibuleac, con una obra que desde el título promete: El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, publicada por el exquisito sello Impedimenta. La narración trata de un pintor, Aleksy, que pasa por un momento de bloqueo creativo y su psicoanalista le recomienda hurgar en su memoria para buscar allí las razones de su crisis. La vida en un pueblito francés, la desaparición de una hermana, el aparente rechazo de su madre y una enfermedad que comienza a consumirlo componen este viaje psicológico. La crítica ha elogiado esta novela que en su país recibió las distinciones más importantes.



La filosofía, tan temida en otros momentos, parece haber vuelto por sus fueros desde el fondo de los tiempos. Una demanda creciente de los lectores por estos títulos puso a los clásicos de vuelta sobre el tapete y descubrió algunas nuevas figuras. Tal es el caso del filósofo alemán Wolfram Eilenberger que en su libro Tiempo de magos, publicado por editorial Taurus, se propone analizar lo que considera un período de oro para algunos de los pensadores modernos más importantes. Se trata del periodo de entreguerras al finalizar la primera en 1919 y 1929, una década que en Alemania se vivió con una intensidad cruzada por la crisis profunda que dejó el conflicto bélico y que en poco tiempo daría lugar al surgimiento del nazismo. El autor examina la obra y la discusión de cuatro gigantes de la filosofía moderna como lo fueron Ludwig Wittgenstein, Walter Benjamin, Ernst Cassirer y Martin Heidegger. Con un elogiado estilo narrativo Eilenberger presenta las conexiones entre las agitadas vidas de estos filósofos y sus respectivas teorías, cuatro personalidades seductoras y brillantes en busca de respuestas en una historia entrecruzada que se podría leer como un thriller histórico-filosófico.



Y el otro libro recomendado por los libreros madrileños es una curiosa novela gráfica del autor canadiense Seth, seudónimo del escritor y dibujante Gregory Gallant que hizo su oficio como ilustrador de la prestigiosa revista The New Yorker. En Ventiladores Clyde (Salamandra Graphic) el autor presenta la obra de su vida, en la que trabajó por más de dos décadas. Se trata de la historia de dos hermanos que luchan por mantener a flote la empresa familiar, un negocio que comienza a irse a pique debido al avance de la tecnología y los cada vez más sofisticados equipos de aire acondicionado. Nada podría parecer más gris o insulso para una narración y mucho más para una novela gráfica, pero lo cierto es que con una maestría tanto en el trazo como en la escritura Seth narra una epopeya familiar desoladora e hipnótica.



Grandes sellos

Entre las novedades del sello Planeta se destaca, en primer lugar, su premio en narrativa. La novela del español Javier Cercas, Terra Alta, es la historia de un crimen que sacude a la comarca que lleva el nombre de la obra. La víctima es un poderoso empresario de la zona, que aparece brutalmente asesinado y el caso es investigado por un joven policía, Melchor Marín, que arrastra un oscuro pasado y ha llegado desde Barcelona a curar heridas a estos parajes. Con los hilos de un policial bien entretejidos el autor que deslumbró con Soldados de Salamina vuelve con este tono marcadamente noir y paladar mediterráneo.



Pero en el catálogo de Planeta también se destaca, por ejemplo, la colección de cuentos del celebrado Julio César Castro, Juceca, y su inmortal Don Verídico. Las historias indefectiblemente ambientadas en el boliche El Resorte con su inolvidable cohorte de personajes y que encarnó como nadie el cómico argentino Luis Landriscina componen este volumen titulado Lo que el viento regresó. Y entre autores locales también Planeta hace su apuesta por el género policial y por una autora que comienza a cosechar distinciones locales como internacionales. Se trata de Mercedes Rosende y su nueva novela Qué ganas de no verte nunca más, que trae nuevamente a un personaje border que la autora había presentado en dos títulos anteriores, Úrsula que se mueve en una Montevideo escondida y sórdida, una excelente pintura de ambientes.



El catálogo del grupo Penguin Random House exhibe también atractivos títulos, tanto nacionales como extranjeros. Se destaca, por ejemplo, un reciente lanzamiento como el del periodista Gabriel Pereyra y su libro Matar al mormón (Debate, 2019). Esta crónica relata cómo el narcotráfico internacional planeó atentar contra el máximo jefe policial uruguayo y principal referente de la lucha antidrogas, el fallecido inspector Julio Guarteche.



Otro de los grandes títulos, en este caso para los fanáticos de la música, es La era del casete (Ediciones B), de Tabaré Couto. Aquí el autor hace una recorrida por las bandas de rock uruguayas que tuvieron su auge en la década de 1985 a 1995, uno de los periodos más ricos en la historia de la música popular uruguaya analizados con rigor.



Para los amantes de la historia se impone una de las lecturas más elogiadas por la crítica especializada. La obra Hambruna roja de la historiadora estadounidense Anne Applebaum, ganadora de los premios Pulitzer y National Book Award, parte de una exhaustiva investigación en torno a uno de los episodios más escabrosos de la era soviética. Bajo la férrea mano de Iosif Stalin en la década de 1930 se echa a andar un plan de sometimiento a los campesinos de Ucrania, en un proceso de colectivización de la tierra que impuso un cerco de hambre que cobró cinco millones de vidas en ese período.

De acá

Los sellos nacionales apuran sus últimas novedades con una variedad de propuestas.



Ediciones Banda Oriental vuelve a traer a una de las autoras más exitosas de su catálogo, Marcia Collazo, una de las mayores exponentes de la novela histórica uruguaya. El título es Heroica y narra el sitio de Paysandú a través de la voz de Micaela, una mujer que escribe una larga carta a Bartolomé Mitre. En la carta el personaje narra las vicisitudes que pasaron durante la guerra las mujeres de su familia, con un activo papel durante el conflicto, papel que la historia oficial ha soslayado sistemáticamente y que Collazo se propone rescatar en esta ficción.



Y otra colección de cuentos, pero en este caso para una autora uruguaya, Cecilia Ríos, quien con No fumes ni vayas a la guerra se llevó el Premio Narradores de Banda Oriental. Ríos, una poderosa pluma que se ha revelado también como una autora de novela negra, propone aquí un conjunto de once relatos con una mirada aguda y sutil sobre la condición humana.



Casa editorial HUM/Estuario también pone en juego lo mejor de su catálogo para el inicio del año. La autora Mercedes Estramil regresa con otra novela, Mordida, una historia trepidante que ubica en la frontera. La autora que el año pasado había deslumbrado a sus lectores con Washed Tombs apela al realismo más crudo y con ello se consolida como una de las voces más potentes de las letras uruguayas. Y la colección Discos del sello Estuario trae otro plato fuerte. Se trata de Guitarra Negra, un libro en el que Ramiro Sanchiz toma la obra máxima del músico y compositor uruguayo Alfredo Zitarrosa en un arriesgado híbrido de ensayo y ficción que propone una lectura distinta de este clásico.

Para los amantes del género negro

La novela negra o policial pasa por uno de sus mejores momentos. No hay sello editorial que no apueste por algún título en sus respectivos catálogos, pero algunos se especializaron en el género y hoy ofrecen una colección de clásicos y autores nuevos de gran atractivo.



El sello RBA tiene su propia línea de novela negra dividida en dos grandes líneas, la de los autores clásicos y los nuevos nombres que empiezan a destacarse. Entre ellos se destaca el británico Lee Child, seudónimo literario de Jim Grant, uno de los autores de mayor éxito y creador de la saga de Jack Reacher. De este maestro del thriller llega Nada que perder que vuelve a encontrar a su héroe, el ex militar sin techo -el Sherlock Homless, como él mismo bromea- deambulando por las carreteras de Estados Unidos y así cae en un pequeño pueblo lleno de intrigas.



De Walter Mosley se publica un nuevo título, Siete casos, una colección de relatos de su personaje clásico el investigador Easy Rawlins, donde otra vez la tensión racial en Los Ángeles vuelve a condimentar sus tramas. George Pelecanos, escritor y guionista de la mítica serie The Wire, llega nuevamente con El hombre que volvió a la ciudad. La novela sigue los pasos de Michael Hudson, un ex convicto que vuelve a su vida pero querrá saldar viejas cuentas con la ayuda de un detective privado. Un realismo crudo ambientado en los bajos fondos de Washington. Por su parte, el sello Salamandra Black publica en su catálogo varios títulos de primera línea. La luz azul de Yokohama, de Nicolás Obregón, es una original novela ambientada en el moderno Tokio donde un detective investiga el asesinato de los cuatro miembros de una familia durante el día de San Valentín.