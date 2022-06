Noelia Franco: "Mi mayor logro es vivir de mi trabajo y que mis hijas me superen en todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?



— Creerme que no tengo ningún defecto.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otro?



— La soberbia.



—¿Cuál es su estado mental más común?



— El del Guerrero, que afronta los problemas al tiempo que trabaja para resolverlos. Cuida de su identidad por sobre todas las cosas, sabe que solo él es responsable de su vida, diseña lo que quiere y va por eso.



—¿Cómo le gustaría morir?



— Durmiendo.



—¿Qué no perdonaría?



—La mentira



—¿Qué le hace reír?



— Mi esposo es de las pocas personas que me hacen reír.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?



— En todos los órdenes de la vida, prefiero hablar de lealtad. A las creencias, a la familia, a los amigos, a los valores, a uno mismo.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?



—Estudiar cirugía.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?



— Traer 5 hijas a este mundo.



—¿En qué ocasiones miente?



—Cuando es necesario.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?



— Nadie en especial. Por ahí un tipo de gente sí, la ventajera, que aprovecha sus contactos políticos o empresariales para intentar meterse en los espacios que otros se ganaron laburando. No sería desprecio, capaz que un poco de "asquito".



—¿A qué persona viva admira?



— Al Papa Francisco.



—¿Cuál es su mayor miedo?



— Que sigan las pandemias y todas estas cosas nuevas que no nos dejan planificar.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?



— No conocer la cara de algunas de las maestras de mis hijas.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?



— Está bravo definir virtudes en una nueva época donde sentimos que nos robaron la sociabilidad, la confianza social, donde nuestros hijos aprenden a leer en Youtube y elegimos el avatar que nos va a representar en reuniones.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?



— Nada.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?



— Cantar.



—¿Cuál es su mayor logro?



—Vivir de mi trabajo y que mis hijas me superen en todo.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?



— Un rosario con el sello del Vaticano que me regaló el Papa Francisco y el cordón umbilical de cada una de mis hijas.



—¿Qué palabras o frases usa más?



— "El que ríe último ríe mejor" y "para adelante sin escuchar los ruidos al costado del camino".



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?



— De viaje. En cualquier lado, pero de viaje.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?



— La Mujer Maravilla.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?



—Mi abuela que me dio todo.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?



—No volvería. Que me busquen en una estrella en el cielo.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?



— Mulán.