Nancy Pelosi, la mujer que le roba titulares a Donald Trump

En la política, ese ajedrez que se juega en un tablero invisible, hay dos pilares: las acciones y las declaraciones. En la tensión y el equilibrio entre esos componentes es que aparecen los rasgos más salientes de los políticos. En el caso de Nancy Pelosi, se trata de una mujer política con particular talento para los gestos, para el simbolismo (exhibido con mucho sentido de la oportunidad) de sus convicciones y opiniones.

Su aplauso —cargado de sarcasmo— tras el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump el año pasado hizo furor. Ese aplauso fue la culminación de una serie de gestos que Pelosi hizo durante casi todo el discurso. Por un rato, en la cara de Pelosi convergió la parte de la sociedad estadounidense que rechaza la presidencia de Trump. El Rey Naranja, también él un gran gesticulador, encontró en ella una contricante de fuste. La única capaz de opacarlo justamente en el terreno que él domina tanto.

El discurso del Estado de la Unión de este año volvió a poner a Pelosi en el centro de la atención, y otra vez le robó los titulares a Trump. Cuando este terminó su alocución, ella tomó las hojas de papel con la transcripción del discurso, las rompió y las tiró.

Los comentaristas pro Trump, en particular los que trabajan en la cadena Fox News, se indignaron. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo iba a desviar la atención de lo que el presidente tenía para decir con ese gesto? Mucha de la indignación puede haber sido fingida, pero es razonable pensar que parte del enojo se origina en el hecho de que ella le ganó a los Republicanos con las mismas armas con las que Trump desarticuló a todos cuando se presentó como presidente: teatralidad y sentido de la oportunidad.

Luego, cuando le preguntaron por qué había hecho esa demostración de desprecio hacia las palabras del presidente, lejos de tratar de desviar el tema, se hizo cargo de su acto: “Es que era un manifiesto de falsedades”, declaró la legisladora.

Fashion Icon

The Washington Post lo afirma en el título de una nota: Es un icono de la moda. “Públicamente, Pelosi no ha asumido su rol como influencer de moda. No habla de sus gustos en indumentaria, pero claramente se trata de elecciones meditadas. Una de las fuentes hizo hincapié en desmentir el mito de que su marido la asesora. Nadie la asesora en eso”.