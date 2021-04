Nacho Obes responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— Mis cambios de carácter.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otras personas?

—La falta de personalidad.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Ansiedad, Proactividad.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Obviamente cantando en un escenario.



—¿Qué no perdonaría?

—A quienes te abandonan en momentos difíciles.



—¿Qué le hace reír?

—Mi hermano Josema cuando está de buen humor.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Podremos tener errores, pero al final del día, siempre estaré incondicionalmente. Aplica además para la amistad y familia.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Seguir viajando y comiendo por el mundo. Ganar un Grammy y llegar a Viña Del Mar. Y Una última gira con Doberman. Así que por suerte muchas cosas para tener muchas ganas de estar vivo.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—No lo veo extravagante pero... Soy fan de los parques de diversiones estilo Disney. Fui muchas veces y en varias partes del mundo.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando me saludan y no se quién es... Me hago el que si.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—No encuentro a nadie que me genere eso.



—¿A qué persona viva admira?

—Diego Forlán.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—El fracaso profesional.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No tengo.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Conformar a todos.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Algún kilo que viene y que va.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Bailar. Quiero bailar de verdad.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Hacer feliz a la gente cantando, y que además, me paguen por ello.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mis guitarras. El resto de lo material va y viene.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—“Hasta Tokyo no paramos”.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Caminando a la mañana en París para buscar un jugo de naranja.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Teniente Ellen Ripley (Aliens ll).



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Mi padre Daniel, Michael Jackson.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Un jugador de Fútbol. Cualquiera.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Marty McFly.