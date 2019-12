El músico y rapero Diego Arquero respondió al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—El miedo.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La falta de empatía con los demás. Eso y la falta de humildad y tacto a la hora de transmitir conocimientos, el uso del diálogo para ganar la conversación y no para aprender o tratar que el otro aprenda.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—La vista puesta en el futuro, en qué es lo próximo que voy a hacer.

—¿Cómo le gustaría morir?

—No lo sé, pero no quiero que pase hasta no encontrar un buen chiste que poner en mi lápida.

—¿Qué no perdonaría?

—Siguiendo la línea, que pusieran una de mis frases más boludas en mi epitafio.

—¿Qué lo hace reír?

—Soy muy fan del humor ácido, del que cuestiona la hipocresía mediante la parodia.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—En cuanto a la música, no hacer nada que no me guste, ese es mi límite. Con los demás… no romper pactos establecidos.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Guionista de series.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Creo que los championes.

—¿En qué ocasiones miente?

—Soy peligrosamente sincero, digo verdades que no preciso decir y miento con boludeces.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Cualquiera que se considere inspirador motivacional en internet.

—¿A qué persona viva admira?

—A mi padre.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Defraudar a mis seres queridos. Convertirme en alguien que no soy, por ejemplo, en alguien que defraudaría a sus seres queridos.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber dado hasta ahora ni cerca mi mayor potencial, por pereza o por boludo.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La fama, aunque ni siquiera sé si cataloga como virtud.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mi nariz, me la rompí de chico y después en alguna ocasión más haciendo boxeo.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—La estupidez.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Haberle demostrado a mi viejo que podía dedicarme a la música.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Alguna lista de temas de algún show de Los nietos de Iván, la banda de rock que tenía con amigos.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—Las religiones y la guerra, que suelen ir de la mano.

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer, y en un hombre?

—No se me ocurre ninguna cualidad que valore que diferencia al hombre de la mujer. Lo que más valoro de las personas es la empatía y la capacidad de dudar siempre de tus certezas.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—¨Esta serie (canción, banda, película, etc) es lo mejor del mundo¨

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Cumplir todos mis objetivos, darme cuenta que no soy feliz, y ahí irme a vivir debajo de un árbol.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En la casa de mis abuelos en El Prado, de chico. En mi vida adulta creo que la primera vez que pisé el teatro de verano en el Montevideo Hip Hop.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Que el maldito cáncer no hubiera entrado en mi familia y se llevara a mi vieja.

—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Captain Hindsight, de South Park. Es un superhéroe de humor que aparece después de que la tragedia ya sucedió y les dice a las personas qué hicieron mal y qué podrían haber hecho para evitarla.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Los Monty Python, Sacha Baron Cohen, Joe Rogan, mi padre, Trey Parker y Matt Stone, Mi hermano, Robe Iniesta, mi madre. La lista es interminable.

—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué regresaría?

—En un perro doméstico. Estaría todo el día tirado con las bolas contra el piso frío.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Un Gremlin. No el jefe sino cualquiera de los otros.