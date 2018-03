Los millennials tienen una mayor conciencia de su propia felicidad

"Aparentemente los nacidos entre 1984 y 1999 son difíciles de manejar", dice Sinek. Y agrega que esta generación parece sentir que tiene más derechos que los que les corresponden, y los tilda de narcisistas, egoístas y flojos. "Al crecer sus papás siempre les dijeron que eran especiales y que tendrían todo lo que quisieran", sostiene.

La descripción anterior es uno de los múltiples dardos que se lanzan a la "generación yo, yo, yo", como la bautizó la revista Time. En YouTube se pueden encontrar muchos videos virales que hablan de los millenials. Como el que parodia sus entrevistas de trabajo, en las que aseguran ser expertos en tecnología, cuando solo dominan Instagram y Snapchat o que se niegan a empezar su jornada laboral antes de las 10:45 AM.

"Las críticas generalizan demasiado. Tengo muchos cercanos, de mi misma edad, que tienen sus propios emprendimientos, innovan y son súper trabajadores. Son personas que están cumpliendo sus sueños", argumenta Alex Jenkin (27), quien hace dos años fundó en Chile Primalfoods.cl, tienda que vende alimentos orgánicos ricos en nutrientes.

Es importante ver de dónde vienen las críticas, dice Nicole Vásquez, psiquiatra. "Uno tiende a criticar lo que es distinto a lo que uno piensa. En este caso, habitualmente vienen de generaciones anteriores que tienen una mirada diferente", advierte.

"Cuando recién salí de la universidad, trabajé como diseñadora en una oficina a jornada completa y sentí que me pudría. No tenía posibilidades reales de crear lo que a mí me gustaba y me sentía frustrada", recuerda Issis Poblete (26). Hoy trabaja media jornada en una oficina de decoración e interiorismo y divide su tarde entre otros trabajos en forma independiente, además de diseñar bolsas ecológicas de género para su marca propia.

"Los millennials son profesionales muy flexibles y se adaptan rápidamente a nuevas situaciones", explica Andrés Freudenberg, director del Magíster en Dirección de Capital Humano de la Universidad Mayor de Chile. Destaca, además, la capacidad multitarea de esta generación.

Ante la eterna búsqueda de la felicidad que toda generación emprende, la del milenio parece más sensibilizada con el tema. Para ella son clave las experiencias que les permitan disfrutar la vida, opina la doctora Vásquez. "Antes primaba la idea de que las cosas se construyen con años de esfuerzo y que es necesario mascar polvo un tiempo para después lograr lo que uno quiere. Ahora los jóvenes tienen muchas expectativas de su trabajo y si este no va acorde a su vocación o no los llena, están dispuestos a dejarlo y buscar otro", agrega.

"Dicen que son flojos porque quieren tiempo para ellos y lograr un equilibrio entre la oficina y el desarrollo personal. Pero eso no necesariamente afecta su productividad. Además, andan menos estresados, lo que genera un impacto positivo a nivel social", explica Freudenberg.