Mi abuela colonizó Facebook

Entro a Facebook y lo primero que veo en el inicio es que una de mis tías compartió un video de una aurora boreal. El video tiene música clásica de fondo. Una persona que tiene en su biografía que nació en 1951 le comenta “hermoso espectáculo. A pesar del frío. Brrr” (sic). Abajo mi tía le responde que sí, que es hermoso. Más abajo aparece una catarata de stickers de perritos sonriendo y más, más abajo, el comentario de mi abuela: “Qué sabia fue la naturaleza cuando creó el universo. Hermoso” y un sol y un arcoíris.

Bajo un poco más: un diario comparte una nota sobre una intervención artística en el viaducto de Avenida Agraciada en Montevideo, una persona a la que no veo hace más de 15 años hace un posteo largo hablando de las elecciones del pasado domingo que no termino de leer; una actriz promociona la obra en la que está actuando, otro discurso eterno sobre política, una conocida que tiene 47 años comparte una imagen de las manifestaciones en Chile, aparece una publicidad de Airbnb (hace poco menos de dos semanas yo había estado buscando alojamiento en Buenos Aires por Airbnb), la publicación de un medio argentino sobre la victoria de los Fernández en sus elecciones, una publicidad de cerveza y finalmente vuelve a aparecer ella, la reina de mi Facebook, mi abuela.



Tiene 82 años y hace al menos cuarto tiene una cuenta en la red social de Mark Zuckerberg. La divierte ver lo que comparten sus amigos, se reencuentra con gente que no ve hace mucho tiempo, habla con parte de su familia que vive en Ushuaia, comparte imágenes y videos, a veces escribe algo, habla con sus amigas, se comentan las fotos, ven crecer a sus nietos y nietas, les comentan las fotos, se publican cosas en el muro y, lo mejor (o lo peor) de todo, cree que cada publicación que aparece en el inicio es para ella.



Mi abuela colonizó mi Facebook. El de mis hermanos, de 19 y 23 años, también. Ellos sin embargo ya no lo usan. Entran una vez cada tanto, dan una mirada por el inicio y se van. No son los únicos.



De acuerdo con el último informe Global Web Index realizado en 2018 con usuarios de Facebook de entre 19 y 64 años de Estados Unidos y el Reino Unido, la de Zuckerberg fue la única red en la que se vio un descenso notable de usuarios activos entre 16 y 24 años a partir del año 2014. El 64% de los jóvenes encuestados dijo que bajó considerablemente su frecuencia de uso de Facebook. Por su parte, la consultora estadounidense eMarketer también realizó un informe el año pasado en el que asegura que en 2018 Facebook perdió cerca de dos millones de usuarios de 24 años o menos. La mayoría se fue para Instagram y un porcentaje menor a Snapchat.



Sin embargo, más allá de que los más jóvenes estén huyendo hacia otras plataformas, Facebook sigue siendo la red social más utilizada en el mundo y además sigue creciendo en cantidad de usuarios. ¿Quiénes permanecen en Facebook? ¿dónde viven? ¿qué buscan?

Cosas de grandes

Facebook nació hace 15 años. Aunque no fue la primera red social de la historia, llegó para empezar a enseñarnos lo que era compartir la vida online, para acercarnos, para que nos encontremos aún sin encontrarnos. Fue, dice Roberto Balaguer, psicólogo experto en tecnologías, la primera red que tuvo un alcance global.



Hoy hay 2.200 millones de cuentas de Facebook en el mundo. Es decir que casi un tercio de la humanidad navega en la red de Zuckerberg. Aunque los usuarios más jóvenes han migrado a otras plataformas, Facebook sigue siendo la red social más popular del planeta.



La explicación, de acuerdo con diferentes estudios e investigaciones que se han hecho sobre el fenómeno es que si bien los jóvenes frecuentan cada vez menos la red, los adultos y los adultos mayores son usuarios asiduos a ella. Y están cada vez más presentes.



De acuerdo a una encuesta realizada por Opción Consultores en 2018, el 68% de los uruguayos tiene una cuenta de Facebook; a pesar de su caída a nivel mundial, sigue siendo la más utilizada en el país. Aunque el porcentaje de jóvenes que están activos en Uruguay sigue siendo alto, el 72% de las personas entre 35 y 59 años usa la red social y, lo más curioso (o no tanto), también la frecuentan 46% de adultos mayores de 60 años.

Cada vez hay más personas mayores en Facebook

“Facebook empezó por atraer a los más jóvenes, después bajó a los más jóvenes aún y luego fue hacia arriba. En ese proceso de ir incorporando a los distintos grupos etarios, paralelamente fueron apareciendo otras redes que empezaron a tomar nichos diferentes”, dice Balaguer. Fue en ese momento, agrega, “en el que Facebook pasó de ser una red juvenil y empezó a dividirse en distintos territorios: apareció Twitter, después Instagram y luego Snapchat, que fueron especializándose junto a otras redes menores como Pinterest o Tik Tok, y Facebook quedó como plataforma horizontal que aglutina todo”, que perdió especificidad.



La vida ya no se comparte en Facebook. Quizás sí la de nuestros padres, madres y abuelos, pero no la nuestra, menores de 30. Para eso ahora está Instagram que todavía tiene la etiqueta de ser la red social por excelencia de los millennials y centennials, y que supera a Snapchat, que intentó imponerse en su momento.



Las razones que han dado los jóvenes para huir de Facebook son varias. Entre ellas la llegada de generaciones mayores a la red es una de las más mencionadas. También las polémicas generadas en torno a las políticas de privacidad mediante las cuales la plataforma utiliza la información brindada por los usuarios, ha hecho que los más jóvenes, más conscientes de lo que eso significa, prefieran otras redes más seguras (aunque tampoco garanticen privacidad alguna). “Los jóvenes quieren un espacio que tenga características juveniles. Primero estaban en Facebook porque era un lugar donde se respiraba ambiente juvenil y en la medida que fue colonizándose por generaciones mayores, incluso generaciones de abuelos, pasó a ser una plataforma familiar y los ellos fueron migrando hacia redes que los representan más. La puerta de entrada a las redes sociales ya ha dejado de ser Facebook hace algunos años, cuando era la primera plataforma por la que se ingresaba al mundo de las redes. Ya hace como dos o tres años que los más chicos ni siquiera ingresan por Facebook, ingresan directamente por Instagram, esa es ahora la red de entrada”, sostiene el psicólogo.



Facebook, para la mayoría de la sub 30 y menos, es casi nostálgico. Es el recordatorio de los cumpleaños, los recuerdos de los años en los que éramos activos, la difusión de algunos eventos, la posibilidad de leer alguna noticia. Facebook es el chat con mi abuela.