Melanie Catan responde al Cuestionario Prosut

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?



—La ansiedad. La sufro mucho sobre todo en los proyectos laborales.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?



—La indiferencia. No tomar postura (y hacer algo) frente a situaciones que lastiman a quienes están alrededor.



—¿Cuál es su estado mental más común?



—El positivisimo. Trato siempre de ir para adelante y ver lo mejor en las cosas.



—¿Cómo le gustaría morir?



—Habiendo actuado en muchos escenarios de todo el mundo.



—¿Qué no perdonaría?



—El machismo, el racismo y muchos ismos que vienen acompañados de discriminación consciente.



—¿Qué lo hace reír?



—Friends. Increíblemente la vi más de cinco veces y sigue produciendo eso en mí.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?



—Poder transitar en la vida (y accionar) de acuerdo a lo que realmente siento y creo.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?



—Conocer a Almodóvar y viajar a Japón.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?



—Con el objetivo de sociabilizar con gente de todo el mundo, invento idiomas.



—¿En qué ocasiones miente?



—Cuando no quiero preocupar a mi familia.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?



— Mi lista es corta y solo incluye políticos.



—¿A qué persona viva admira?



—Médicas y médicos. Maestras y maestros. Madres y padres adoptivos y otras heroínas y héroes silenciosos que se levantan cada día y a pesar de los problemas que enfrentan, dan lo mejor de sí para cambiar algo.



—¿Cuál es su mayor miedo?



— No poder dedicarme ni vivir de mi profesión



—¿Cuál es su mayor remordimiento?



—Haberme escapado de chica de casi todas las clases de natación.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?



— “El éxito” en las redes sociales.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?



— Me disgusta muchísimo la poca motricidad que tengo. No es sobre mi apariencia, pero es visible.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?



— Tocar el piano como una profesional



—¿Cuál es su mayor logro?



— Aprendí a vivir el día a día sin mi papá, que es la persona que más quiero en el mundo.



— ¿Cuál es su posesión más atesorada?



— Mi pasaporte



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?



— La envidia, de esa que se transmite y paraliza a quienes están alrededor.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?



— La fuerza, en todas sus expresiones.



— ¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?



— La actitud, siempre.



— ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?



—El día que YENTL (obra de teatro) se hizo realidad en el Sodre.