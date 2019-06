Me morí, soy de izquierda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La izquierda no entiende la razón por la que la izquierda ya no es más la izquierda. Esa, la tarea de entender semejante agonía, es una tarea para Martin Karadagián —pero sin llegar a "Titanes en el ring"— les doy una versión que me comentó un entrañable amigo mío de eterna afiliación al progresismo.

La izquierda, me dice este veterano, perdió los mitos. Resulta que los mitos que poseía se hicieron pelota, la gente se enteró que la violencia era el arma de Fidel Castro y su barrita, y solo quedó la imagen del Che, que un día de estos la usan para un combo de una empresa de hamburguesas. ¿No me das el combo cuatro del Che? ¡Sí! Ese que viene con papas fritas con boinita. Estamos en esa —me dice— y en el colmo de que mucho representante de izquierda sigue defendiendo al dictador venezolano como si fuera un tipo relevante cuando es un vulgar bípedo ladrón. “¡Nos matamos solitos!” grita.

“La gente de izquierda” —me agrega mi contertulio— “que hizo un mango se borró de Playa Ramirez, de los churros del parque Rodó y se subió a las cuatro por cuatro en sus casas en los barrios chetos”. ¡Chau negrito! ¡Decile a mamá que venimos el finde si no estamos en Punta con los chicos! Y meta viaje a Miami, ropa italiana y darse gustos burgueses. Sorry, sorry, perdieron todos los austeros, los del mate peperil creyendo en esa religión, sorry, ganó la cena finoli, el vino de marca, la tarjeta "black" y andá que te cure Lola.

Los pobres —siempre según mi amigo— siguen allí, siendo pobres, en los mismos barrios pero a los nuevos líderes de izquierda en esos lugares no los conoce nadie, entonces da igual que los visite el abogado de Placeres o el candidato a diputado del emepepismo. En eso la vieja guardia tenía el physique du rol. Llegaba el Taba y la barra jerjejuey; venía el Pepe y creían que era Mandrake; hasta Astori robó algún beso de alguna nonagenaria. El viejo triunvirato de César, Craso y Pompeyo tuvo su ratito de gloria (¡15 años!). Y si algo tiene que pedir la oposición -me agrega con sorna mi amigo- es que continúe Javier Miranda verbalizando con look de Condorito en todos los canales de televisión defendiendo cuanto delirio anda por la vuelta. “¡Un suicidio”, espeta.

Ahora caliente me dice: “La verdad, la gente no da bola a la política. Cree que hay mucha rosca y poco sentido de entrega. Y la izquierda con la ‘lista negra’ que tiene donde solo faltó que fuera en cana la difunta perrita del Pepe, la verdad esa pureza virginal que decían que teníamos se nos hizo pelota” (usó otra palabrita…).

“Y lo raro” —me agrega— “es que todavía hablan los zombies. El otro día vi una entrevista que algún canal le hizo a Sendic Junior, era casi de carácter psicoanalítico: ‘¿Qué siente usted que no está en la campaña?’. Y el tipo daba una interpretación como si fuera algún referente de algo, y decía: ‘Yo ahora miro mucho lo que dice la oposición’. Y yo que soy de izquierda” -me dice enfurecido- “no entendí, ni la nota, ni qué hace Sendic hablando. Este país está loco,” concluyó.

“Desgaste, desgaste, desgasteeeee” me dijo mi amigo. “¿No te das cuenta que fue lo mismo que le pasó a tu ex partido político? ¿Sos o te hacés?”, me decía lo más campante mientras yo me la bancaba estoico mirando el reloj para rajar a mi casa a comer empanadas. “¿No te das cuenta que eso es lo que sucedió? ¡Se fundió el motor! Y como la economía no ayuda, no hay un mango, no levanta ni Tutankamón”, concluyó. “¡Tamos fritos!”

Yo pedí otra cerveza, me quedé calladito, porque llega un punto en que uno ya no tiene respuestas si te tapan la cara a sincericidios.

Estaba pagando y me dice: “¿Si viviera Seregni que diría de todo este quilombo?” Lo miré, me seguí quedando callado por respeto y punto. ¡Me voy a dormir que tengo que ver a Animales Sueltos porque me distienden los porteños!