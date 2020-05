Mauricio Rodríguez responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— La falta de memoria.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— La falta de compromiso.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— De curiosidad y pasión constante.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Con la sensación de "valió la pena".



—¿Qué no perdonaría?

— Las traiciones.



—¿Qué lo hace reír?

— China Zorrilla, Alejandro Dolina y Les Luthiers.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— La que se forja en el amor. Y nada más.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Aprender a bailar tango.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Mis libros, diarios y revistas.



—¿En qué ocasiones miente?

— Cuando quiero evitar una propuesta que no me interesa.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Los violadores de DDHH durante la dictadura.



—¿A qué persona viva admira?

— A los que insisten con eso de dar amor.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Ver apagarse a quienes quiero.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— No haber dicho "no" a tiempo.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— La modestia.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Los pies.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Pintar como Diego Velázquez.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Vivir de mi vocación.



— ¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Mis hijas, mi familia y mis amigos.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

— Maltratar a un animal.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

— Valentía, inteligencia y humor.



— ¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

- Valentía, inteligencia y humor.



— ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

- Aquí y ahora. Y todas las veces que observo a mis hijas.