Martina Rial responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Autoexigencia exacerbada.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— El autoritarismo.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— En otro mundo.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Durmiendo con una vida para el recuerdo.



—¿Qué no perdonaría?

— El abandono.



—¿Qué le hace reír?

—Reírme de mí misma y sobre todo de mis errores.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Para mi la fidelidad aplica a todo tipo de relación, es el compromiso de respetar al otro.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Recibirme de diseñadora de modas.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Mi humor ácido y sarcástico, porque creo que nadie se lo espera.



—¿En qué ocasiones miente?

—Casi nunca, soy muy mala haciéndolo y cuando lo hago la gente se da cuenta.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Si así lo sintiera, no le otorgaría semejante importancia.



—¿A qué persona viva admira?

— Hoy decido darme ese lugar a mi, aunque suene egocéntrico.

A veces me cuesta reconocer el trabajo que me llevo estar donde estoy, asique ese mimo va para mi misma.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—La soledad.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— En ocasiones, sobre todo cuando era más chica, el no haber sido 100% yo.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— Tener muchos seguidores en Instagram.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Aprendí a quererme como soy.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Cantar bien.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Mi salud mental.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Mi independencia.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— Yendo.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— En mi cumpleaños número 7, cumplo el 30 de enero pocas veces hay gente en esa fecha y es todo un tema, ese año nos fuimos de vacaciones con mis primos y me llevaron una torta a la playa para festejarlo, fui muy feliz.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— Un cliché, la Mujer Maravilla.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Para mí son todos aquellos que se atreven a vivir de lo que les gusta.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Berlín de La casa de papel.