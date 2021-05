Martín Lavecchia responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—El exceso de confianza.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La traición y la mentira.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Me considero positivo, motivado y feliz.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Me gustaría morir en paz, sin sufrimiento.



—¿Qué no perdonaría?

—La violencia.



—¿Qué le hace reír?

—La espontaneidad y las repuestas.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Para mi, la fidelidad es el compromiso. No hacer lo que no te gustaría que te hagan.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Aprender varios idiomas.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Siempre tener a mano una valerina amarilla.



—¿En qué ocasiones miente?

—Intento no hacerlo pero de verme obligado son mentiras piadosas.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Kim Jong-un.



—¿A qué persona viva admira?

—A Lucia, mi mujer.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Ser olvidado.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Tengo dos. No haber podido visualizar a tiempo ciertas cosas. Y romperle la ventana de un pelotazo a la vecina.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La vestimenta.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Las ojeras.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—La oratoria.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Creo que aun esta por llegar.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mis cuchillos.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—Me cago en dios.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Celebrando la navidad en una carpa en la playa, comiendo langostinos y tomando vino . Un momento único.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Batman.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Mi madre.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En un delfín.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Aquaman.