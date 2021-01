María Alejandra Jaimes responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—El perfeccionismo. Se que puede ser positivo ser perfeccionista. Pero ya cuando es extremo puede jugar en contra.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La envidia. Para mí la envidia es un defecto que hace que seamos individualistas y egoístas y nos convierta en seres poco empáticos, y así desencadene con ello los prejuicios y las conductas que llevan a dañar a otros que muchas veces ni siquiera conocemos.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Considerando que el estado mental va ligado con el equilibrio de la salud mental y su relación con el entorno social. Siempre ante los retos y circunstancias de la vida trato de ser muy positiva. Yo estoy segura que la mente al ser una fuente de energía atrae y materializa, bien sea, en hechos o logros eso en lo que tanto pensamos, por tanto si es positivo, se convertirá en algo positivo.

—¿Cómo le gustaría morir?

—En paz, primero conmigo y luego con mis seres queridos.

—¿Qué no perdonaría?

—El daño a mi gente. El odio a los animales. Y la injusticia ante los más vulnerables.

—¿Qué le hace reír?

—Un chiste malo, una payasada simple, o recuerdos y anécdotas dónde me pasaron cosas increíbles.A veces recuerdo momentos de mis viajes u otros puntuales que van ligados a mi torpeza natural, ocurrencias y locuras. Y no puedo terminar de contarlos porque arrancó a reír y allí no puedo parar.

A veces recuerdo momentos de mis viajes u otros puntuales que van ligados a mi torpeza natural, ocurrencias y locuras. Y no puedo terminar de contarlos porque arrancó a reír y allí no puedo parar.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

A veces recuerdo momentos de mis viajes u otros puntuales que van ligados a mi torpeza natural, ocurrencias y locuras. Y no puedo terminar de contarlos porque arrancó a reír y allí no puedo parar.

Estar presente con los seres queridos en las buenas y en las malas. Simplemente estar.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Muchas. Soy un libro de objetivos y metas. Y no paro hasta cumplirlos.

Hacer cine como actriz, montar mi propio gimnasio, hablar perfectamente inglés, leer muchos libros más que tengo en lista. En fin. Creo que una de las recetas de vivir es tener asignaturas pendientes.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Que si quiero bailar o cantar en cualquier lugar lo hago.

Vestirme como me provoque en ese momento. Y que no me importe lo que piensen los demás.

Y ser feliz sin pensar si a él de al lado le molesta o no.

—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando hago teatro. Del resto no puedo. Me pongo nerviosa y me descubren muy fácil.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Nicolás Maduro. Diosdado Cabello y todos los que están con ellos.

—¿A qué persona viva admira?

—A mis padres y a mis hermanas.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—No ver más a mi familia.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No poder decir adiós a los seres que más amo y que he perdido por estar fuera de mi país.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Las virtudes cardinales la templanza y la prudencia.

Sobrevalorar estas virtudes hace que te alejes de la vida real.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mis piernas no me gustan. Pero tampoco me crean un trauma. Las acepto, las trabajo y las cuido para que sean más a mi gusto. Y las cicatrices, venas, celulitis, músculos formados y todas sus características, me recuerdan que he vivido.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—¡Cantar! Amaría una voz a lo Alicia keys

—¿Cuál es su mayor logro?

—Vivir cada día. Cada paso y cada decisión que he tomado e incluso cada error que he cometido.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi familia y mis gatas.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—Gracias a Dios.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Con mis hermanas en mi cuarto en mi vieja casa en Venezuela.

—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—El personaje de Celie de la novela homónima de Alice Walker el Color Púrpura.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Mis abuelas. Las mujeres más luchadoras que he conocido.

—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En alguna amiga de Frida Kahlo.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Liz Gilbert de la película Amar, comer y rezar.