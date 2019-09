Margot Robbie, la bella rebelde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Margot Robbie es algo más que un rostro bonito. Si la belleza de la actriz australiana parece fuera de toda discusión, su talento interpretativo quedó demostrado en la última película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood. Y, por si fuera poco, probó también su ductilidad en tonos más ligeros como lo fue su actuación en la bastante fallida Escuadrón Suicida (2016), poniéndole picante a la novia del Joker, Harley Quinn.

Margot Robbie (29) cautiva auditorios en todo el mundo y -habida cuenta de los contratos que ya tiene firmados para los años venideros en la industria cinematográfica- su carrera parece estar en la cima. La nómina de directores con los que ya ha trabajado parece confirmarlo. Además del mencionado Tarantino, cineastas de la talla de Wes Anderson y los hermanos Coen ya la dirigieron.

Lo que sin duda está llamando la atención de la crítica en estos momentos es su interpretación de Sharon Tate en "Érase una vez en Hollywood". La hermana de la actriz asesinada por los miembros del clan Manson dio su inequívoca impresión sobre la actuación. “Me hizo llorar porque sonaba exactamente igual que Sharon. Su tono era completamente ella, y me llegó tanto que se me saltaron las lágrimas. Tenía la camiseta mojada. Pude ver a mi hermana... casi 50 años después”, comentó en una entrevista Debra Tate.



Temprana vocación por actuar

Margot nació el 2 de julio de 1990 en Queensland, Australia. Es hija de Doug Robbie y Sarie Kessler, tiene otros tres hermanos pero es la única que se dedica a la actuación.

Su carrera comenzó en 2007 haciendo avisos comerciales. Al año siguiente, ya estaba actuando en una serie y en su primera película. Comenzó a ser relativamente conocida al formar parte del elenco de la serie Neighbours, donde interpretaba a una joven diseñadora de modas.

Pero su ingreso por la puerta grande tuvo lugar recién en 2013, cuando el legendario director Martin Scorsese la eligió para un papel en "El lobo de Wall Street", donde interpretaba a la esposa del protagonista encarnado por Leonardo di Caprio.

En 2014 se convirtió en productora cuando creó junto a Tom Ackerley (su actual esposo), Joey McNamara y Sophia Kerr la compañía Lucky Chap Entertaniment. Volvió al éxito de taquillas interpretando a Jane Porter en La leyenda de Tarzán, la reedición del clásico de aventuras encarnando a la novia del “hombre-mono”. Y luego vino su interpretación de la original villana en la saga de Batman, Harley Quinn, en una franquicia que ya anuncia varias secuelas más, tanto como parte del Escuadrón Suicida como con una película enfocada directamente en el personaje, con fecha de estrena prevista para 2024.

Lo cierto es que la actriz ha mostrado su veta más divertida durante el programa de Jimmy Kimmel contando algunas anécdotas personales muy jugosas. Como por ejemplo la vez que tuvo que salvar a su madre de una pitón gigante.

El episodio ocurrió cuando era adolescente, en su casa de Australia. Un día su madre la llamó para que la ayudara a sacar una serpiente de la casa y ella se negó. “Me negué porque estaba muy ocupada con el Messenger”, contó risueña. Pero luego se sintió intrigada cuando dejó de escuchar a su madre por más de diez minutos y fue a ver qué ocurría. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio a su madre en el piso con la enorme pitón enroscada sobre su brazo e intentaba asfixiarla. “En ese punto comprendí que la próxima vez que mi madre me pidiera ayuda para sacar a una serpiente de casa, ¡simplemente lo haces!”, zanjó Margot.

En otro programa, la actriz demostró sus habilidades como tatuadora, algo que ya había quedado de manifiesto cuando tatuó a todos los integrantes del "Escuadrón Suicida" con una carita sonriente.

Hace tres años la prensa se hizo eco de su casamiento “en secreto” con su socio, el productor Tom Ackerley, en una ceremonia íntima en la ciudad australizan de Byron Bay. A la boda asistieron apenas unas cincuenta personas, entre familiares y amigos íntimos, y su hermana fue dama de honor.



Margot es además una reconocida activista en el movimiento MeToo, donde participó en sonadas campañas como la que llevó el lema “No permaneceré en silencio” (I will not be silent, en inglés). “Enseguida me di cuenta de que estaba en una posición en la que lo que diga o haga puede contribuir a mejorar las cosas. Y ese es un privilegio que debo utilizar”, declaró la actriz al hablar de su participación en la campaña.



En la misma línea, la actriz ha expresado su fastidio con el hecho de que, debido a su belleza, le sean ofrecidos constantemente papeles de “la novia de...”, generando su propia iniciativa. “No lo hice solo para desarrollar buenos personajes para mí, sino para generar historias en las que otras intérpretes y cineastas pudieran expresarse de una forma más auténtica. Y eso significa mostrar a mujeres en todas sus facetas y con sus múltiples aristas. Todas las personas, hombres y mujeres, somos complejos, venimos de lugares distintos y tenemos diferentes historias que contar. Y yo quiero ver reflejada esa diversidad en la pantalla”, comentó.



Toda una declaración de principios que pone en tela de juicio los vulgarizados estereotipos de las actrices bellas sólo valoradas por sus atributos físicos.



Sin duda es una de las actrices más solicitadas por la industria y pasa por su gran momento. Por eso lo dicho al principio: Margot Robbie es algo más que una cara bonita en la pantalla.

