Malena Pichot: la comediante feminista que arrasa en redes

Empezó como una youtuber incluso antes de que se ese término se pusiera de moda. En 2008, la millennial Malena Pichot (nació en 1982) comenzó a subir a YouTube unos breves videos donde interpretaba a una joven algo neurótica, devastada por la ruptura de una relación amorosa. Bautizó impiadosamente a la serie La loca de mierda; los videos se hicieron virales y ella, famosa.

Desde esa notoriedad, la actriz y comediante argentina dio primero el salto a los medios y luego a Twitter, plataforma desde la cual se ha convertido en una de las voces más polémicas e importantes del feminismo rioplatense, con más de un millón de seguidores, opiniones contundentes y, a menudo, una ácida sofisticación para expresarlas y debatirlas.

De origen "cheto" —apellido altisonante, barrio más o menos acomodado, un pariente rugbier de elite— Pichot encarna para muchos el estereotipo de la "progre" privilegiada. Actualmente, además, es columnista de Página12, un medio mayoritariamente identificado con el kirchnerismo, la corriente que dominó la vida política argentina desde 2003 hasta 2016. Todo eso la pone en el lugar de blanco predilecto, tanto de críticos más o menos sensatos, como de los parasitarios tuiteros que escupen insultos machistas y violentos.

Ella, por su lado, parece imperturbada por la andanada de críticas y vituperaciones que recibe. En parte porque también tiene una cantidad considerable de adherentes. En parte, además, porque parece tener el dominio de su temperamento y de sus argumentos en el debate público. Ha tenido enfrentamientos con muchas figuras de los medios argentinos —como el periodista Eduardo Feinmann—, pero también con gente más ignota, como el polemista de derecha Agustín Laje. En programas de radio y televisión, o en Twitter, Pichot los atiende a todos, a veces con sorna y otras con agresividad.

Que hoy esté en el centro de la atención como formadora de opinión puede hacer olvidar que se trata de una de las mejores comediantes argentinas en la actualidad. En la serie web que la impulsó hacia el reconocimiento ya había pruebas de su talento histriónico. Pero fue con Cualca —un segmento emitido en el programa Duro de domar— que ella y sus compañeros de elenco encontraron una forma de humor punzante y elaborado.

Ahí, Pichot y el equipo hacían sketches de lo más variados, muchas veces apuntando sus dardos a la hipocresía, tanto conservadora como progresista. El segmento duró apenas dos temporadas, pero como YouTube todo lo archiva, varias de las genialidades de la pandilla de comediantes siguen disponibles. Como Una cita con Iorio, donde Pichot pone su muy expresivo rostro ante una andanada de frases subidas de tono de Ricardo Iorio. O Un día con Caro Pardíaco, donde ella y Julián Kartún parodian a una estrella de la moda, tan simpática y cándida como hueca.

La serie tuvo un spin off —Por ahora— pero el talento de Pichot no se circunscribe al humor online. También tiene una faceta de comediante de stand up, conduce un programa de radio y participó como guionista y actriz de la serie dramática El hombre de tu vida, entre otras cosas.

Como comediante y feminista, Pichot está en una posición privilegiada para dar un punto de vista sobre los supuestos límites del humor en tiempos de corrección política. En una entrevista para El País de España, Pichot dio esta opinión sobre los confines del humor: "Hay una división entre tema y objetivo. Se puede hacer chistes sobre cualquier cosa, pero ¿qué es lo que quieres decir con ese chiste? Hay un comediante muy viejo acá que se llama Emilio Disi que está muy indignado con la corrección política, que no se pueden hacer chistes, por ejemplo, con las travestis. En realidad sí se pueden hacer chistes con las travestis y el travestismo, la cuestión es qué es lo que vas a decir, de quién te vas a reír. Si te vas a reír de la travesti sí sos un pelotudo, pero si te vas a reír de quien se ríe de ellas es más divertido, más genial y más interesante. Hay que tener mucha conciencia de clase para hacer humor, y ser consciente de la situación de privilegio en la que estás, si es que estás en una situación de privilegio. Pero desde luego, no todo el mundo puede hacer cualquier chiste".

Con todo, es en su papel de portavoz feminista de gran predicamento que Pichot está cada vez más en el candelero mediático. Desde Twitter, la tevé, radio o la prensa, Pichot incide en el debate público sobre cuestiones de género, aborto o discriminación, entre otros temas vinculados a lo que ella ha definido como "de justicia social".

Y con la importancia que se le dan a sus palabras, Pichot parece haber adquirido conciencia del alcance que estas tienen. "Al principio en Twitter y en los videos era mucho más inconsciente porque me seguía mucha menos gente. Después, el filtro que te vas poniendo es un filtro personal, no es que nadie te diga nada, pero empezás a respetar un poco más que la gente escuche. Entonces cuando tuiteo algo digo: ¿Esto para qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Antes era más bardera. Pero después me di cuenta que bardear es muy de adolescente y muy resentido. Bardear al pedo te deja muy mal parado. Por eso estoy menos bardera que antes, no tanto porque tenga miedo, sino porque es poco inteligente estar muy enojado", dijo para el diario español El Mundo.

Tal vez ya no esté muy enojada, pero no parece haber perdido la pasión por polemizar sobre temas que le son caros, y que hacen a la convivencia social y —vista la realidad— a la supervivencia de muchas mujeres.