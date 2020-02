Majo Borges respondió al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La torpeza. Y ciertos miedos.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El egoísmo. Y la sumisión.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Hablar conmigo misma. Pensar y pensar, recién luego existir.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Durmiendo.



—¿Qué no perdonaría?

—La violencia.



—¿Qué lo hace reír?

—Los sinsentidos cotidianos. La ironía. Y los pandas.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Ser fiel a uno mismo.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Ser docente. Y tocar el piano.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—¿Dormir con tapones en los oídos?



—¿En qué ocasiones miente?

—Para protegerme o proteger a los demás.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—La que ocupa dos lugares de estacionamiento con un solo auto.



—¿A qué persona viva admira?

—A la que piensa en el que viene después. Y a Richard Linklater.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Perder las ganas.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber hablado de más.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Ser "fuerte".



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mis piernas.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—El necesario para tocar instrumentos musicales.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Sentirme libre. Tener un oficio. Conocer el amor. Tener amigos que son familia.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Las fotografías en papel.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La incapacidad de percibir tus privilegios.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—La empatía y la acidez.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—La empatía también. La capacidad de sentir fuera de su propio mundo.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz? Con mi familia en el barrio Fraternidad. Cuando, después, alguna beca me llevó al mundo sola. Cuando encontré un compañero de vida. Ah, y muchas veces en una pista de baile.