Magdalena Prado responde al Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

La ansiedad.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

La falta de empatía.



—¿Cuál es su estado mental más común?

Enchufada a 220.



—¿Cómo le gustaría morir?

De viejita.



—¿Qué no perdonaría?

A los que llaman por WhatsApp



—¿Qué lo hace reír?

Recordar épocas de adolescencia con mis amigas.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

Poder acostarme todos los días y saber que actúo según mis principios.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

Estudiar inglés y sacar la libreta de conducir.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

¿No tener extravagancias?



— En qué ocasiones miente?

Diría que -casi siempre- peco de “sincericidio”, pero para cuidar a otros, a veces, es necesario omitir información.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

Los abusadores de menores.



—¿A qué persona viva admira?

A mi hermano Mati.



—¿Cuál es su mayor miedo?

La soledad.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

No haber aprovechado al 100% el tiempo con mi papá, que ya no está físicamente.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

Ser simpático.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

¡Uf!, mis dientes en tratamiento de alambrado (ortodoncia).



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

Cocinar rico y con facilidad.



—¿Cuál es su mayor logro?

Mantener a mis amigas de toda una vida y poder ejercer el periodismo desde los 19 años.



— ¿Cuál es su posesión más atesorada?

No son de mi posesión pero...: mi familia, mi novio y mis amigos.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

Violentar a los niños.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

Que tienda la mano a otras mujeres.



— ¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

Que impulse y deje crecer a las mujeres.



— ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

En mi balneario Playa Verde, en todas las épocas.