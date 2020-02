Luiz Santiago respondió al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

— ¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Ansiedad e impaciencia.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Falsedad.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Observador.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Durmiendo y sin dolor.



—¿Qué no perdonaría?

—Todo depende de muchas cosas, pero creo que es bastante difícil perdonar a alguien que lastime a mi familia y amigos.



—¿Qué lo hace reír?

—Mis amigos, sin duda.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Es estar para lo que el otro necesite.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Realizar un sueño de mis tías y hermana.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Comer hasta cuando no quiero más.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando la verdad no aporta, lastima y hace mal a quien escucha.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Machistas, homofóbicos, racistas...



—¿A qué persona viva admira?

—A las mujeres de mi familia.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Morir infeliz.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No escuchar mis intuiciones en algunas ocasiones.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Los números en redes sociales.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Mi abdomen.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar, tipo abrir la boca y que salga una voz increíble.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Llegar hasta donde llegue como bailarín.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Una foto de mi madre cuando adolescente.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—Egoísmo.



— ¿Cuál es la cualidad que aprecia más en una mujer?

—Ser quien y lo que ella quiere ser.



—¿Cuál es la cualidad que aprecia más en un hombre?

—Deconstruirse en una sociedad machista.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Con mi madre, cuando vi que me aceptaba y amaba como soy.