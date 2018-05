Un lugar dulce, sano, casero y tranquilo

"Yo estudiaba arquitectura, pero en un momento me di cuenta de que no me gustaba más y me dieron ganas de poner un café", cuenta. A Marianela siempre le había gustado cocinar y además, sus padres tenían (tienen) un bar. Así que, allí, en la misma cuadra del bar de sus padres, ella instaló su lugar: un café que luego extendió su propuesta para ofrecer una carta para el almuerzo. El nombre, dice, surgió de casualidad: "En julio, después de un largo proceso de reciclar muebles, de comprar cosas en la feria, dije ‘abro el mes que viene’, y por eso Agosto".

La premisa del lugar es que sea todo casero, desde los platos para el mediodía, hasta las mermeladas para la hora de la merienda. "Todo lo que se ofrece es hecho en el día", cuenta su dueña.

Para el almuerzo, las tartas y las ensaladas son las preferidas. En especial la tarta de queso azul, cebollas caramelizadas y nueces y la ensalada de verdes y queso, que viene con queso brie, aceitunas negras, tomates secos y cherrys. También se puede elegir una de salmón, o de jamón crudo, entre otras opciones. Ambas salen $ 290 y son platos abundantes (las tartas vienen, además, con ensalada).

Para la hora del té, en tanto, hay varias opciones. Una de las que recomienda Marianela para acompañar un café es el crocante de avellanas, almendras, nueces, moras y frambuesas ($ 130). La oferta de café y té es amplia, y, entre otros, tienen un café con leche condensada y espuma de leche, y otro que viene con anís y canela. Se puede elegir, también, distintos jugos naturales, como la limonada de jengibre y menta, el de arándanos y menta, o el de naranja y maracuyá.

Agosto es un lugar para ir a compartir un momento: la calidez y tranquilidad son una garantía.

Información

Dirección: Maldonado 1945.

Teléfono: 2412 4158.

Horario: Lunes a viernes de 12.00 a 20.00 horas.