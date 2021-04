Lucas Fuente responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La autoexigencia extrema.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La falta de empatía.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Planeando proyectos



—¿Cómo le gustaría morir?

—Rodeado de afectos y con la sensación del “deber cumplido”.



—¿Qué no perdonaría?

— Las mentiras, pero creo que todos merecemos una segunda oportunidad.



—¿Qué le hace reír?

— El humor de Lizy Tagliani, me levanta el ánimo.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— Camaradería, saber que el otro está presente para lo que sea.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Ser padre.



—¿En qué ocasiones miente?

— No lo hago, prefiero una verdad dolorosa a una mentira amorosa.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— No me gusta hablar de política.



—¿A qué persona viva admira?

—Profesionalmente a mi amigo Osvaldo Gross.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— La soledad.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— Haber fracasado en una relación pasada.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— No soy muy bueno para la moda, me gustaría vestirme mejor.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cantar.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Tengo muchos de los cuales me siento orgulloso, sobre todo porque fue a puro esfuerzo.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— No es material, son mis perros.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— El “ta” está presentan en el 70% de nuestro día creo.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— El reencuentro luego de una separación.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— Aquaman.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Mis padres, sin dudas.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

— Si reencarnara, sea una persona o una abeja, estoy seguro de que sería el cocinero de esa colmena.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Aquaman.