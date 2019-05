¿Cómo logró Nick Jonas, con 12 años, el éxito con Jonas Brothers?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Una vez que te vuelves adulto, te das cuenta de que nadie es perfecto, y en realidad perjudica a tu arte intentar mantener esa imagen. Pero fue más difícil de lo que he podido confesar antes. Nunca quise sonar como que me estaba quejando, porque muchas personas matarían por tener lo que tuvimos”. Que Nick Jonas haya dicho esas palabras a Entertainment Weekly (en 2016) tiene mucho sentido, y es, sin duda, una forma de resumir lo que han vivido casi todos los chicos de la industria Disney. O por lo menos los de la generación de los Jonas Brothers (la banda que integran también sus hermanos Kevin y Joe), donde podemos mencionar a Demi Lovato, Miley Cyrus y Selena Gomez. Todos ejemplos de niños que crecieron bajo los reflectores y los mandatos de la industria infantil, y no la pasaron del todo bien.

Disney fue, para Nick Jonas, un puente gigantesco para despegar como cantante. Fichados por la industria, los tres se convirtieron en una de las boy band esenciales para aquellos que vivieron su adolescencia en la segunda década del siglo XXI. Canciones frescas, pegadizas y bailables. Factoría Disney a más no poder. Pasaron de cantar canciones cristianas en Nueva Jersey a girar por el mundo ante fanáticos desesperados que, entre otras tantas cosas, no los dejaron respirar. Eso, más la adolescencia y un sueño hecho realidad que nada se parecía al anhelo de infancia, terminaron por separar al grupo. Pero desde marzo el trío de hermanos está de nuevo en el candelero. Y Nick Jonas no ha dejado ni por asomo su pasión por el canto, algo que ha alternado con unos cuantos papeles en el cine. La música y la actuación: “El primer amor y uno nuevo”, como los ha llamado en entrevistas.

El video de "Sucker", canción que marca el regreso de los Jonas Brothers

Un sueño

Tenía siete años y cantaba. Lo normal, parece, en una familia donde se respiró siempre la música. Una madre cantante, y padre compositor que lo motivó a él, a Kevin y a Joe (y a Frankie, el más pequeño de los cuatro, hoy con 18 años), a tocar instrumentos desde muy temprano. Pero lo de Nick, o Nicholas, era la voz, cantar para la iglesia y componer canciones con su padre. La primera se llamó Joy To The World. Después vino un disco, religioso, con su nombre, y otro sencillo, Dear God. Todo locatario y con un alcance que no iba más allá de Nueva Jersey, el estado donde creció después de nacer en Texas. Pero Nick tenía la voz que se necesitaba para cautivar a los indicados.

No fue ni un productor, ni su padre u otro músico el que detectó el talento. De niño, Nick no podía parar de cantar. Entonaba canciones por todos lados, y uno de esos lugares fue la peluquería a donde iba su madre. Lo escuchó el peluquero y le recomendó que hablara con un mánager al que conocía. En lugar de una carrera solista, Nick, con 12 años, fue el propulsor de la banda familiar que primero se llamó Sons of Jonas, y que luego millones de fans conocieron como los Jonas Brothers.

Nick junto a sus hermanos Kevin y Joe Jonas. Foto: difusión

Kevin y Joe, que por aquel entonces tenían 17 y 15 respectivamente, ayudaron a su hermano a componer algunas de las canciones para presentar a Columbia Records, donde escucharon todo el material de Nick, y prefirieron lo que hacían los tres. Un primer disco que fue un fiasco (It’s About Time) terminó rápido con ese contrato. Pero luego vinieron Hollywood Record, seguido de Disney y su manía de cazar talentos preadolescentes para conquistar a los pares. Nick quería cantar, en su infancia había sido un sueño constante, y llegar a las altas esferas de la música no podía ser algo malo, menos si estaba con sus hermanos. Hits como S.O.S, Hold On, Burnin’Up o la balada When You Look Me In The Eyes se escuchaban por todos lados.

La actuación, nuevo amor de este jonas

Su carrera como actor empezó en Broadway. De esa época, puede jactarse de su papel en Los Miserables, donde en 2003 hizo de Gavroche. A ese musical regresó en 2010, pero en la piel de Marius Pontmercy, uno de los protagonistas.



De la mano de Disney, y junto a sus hermanos, protagonizó la serie Jonas L.A., y en las dos películas de Camp Rock, donde los protagonistas eran Joe, su hermano, y la cantante Demi Lovato.



Después de Disney, se destaca en su carrera Goat (2016, disponible en Netflix), una película donde se muestra el lado oscuro de las fraternidades universitarias y los rituales de iniciación.



Su papel más importante ha sido en Jumanji: en la selva (2017). Fue parte del elenco principal con Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black y Kevin Hart.



"Es imposible no sentirse un poco intimidado. Estaba hecho un manojo de nervios en el primer día de rodaje. Tenía mi mayor escena, cuando se presenta mi personaje. Eran como tres páginas de diálogo, pero todos me hicieron sentir cómodo y bienvenido", contó en una entrevista con El Comercio, cuando se estrenó Jumanji.

Además, tuvieron su propia serie de televisión, Jonas L.A., entre 2009 y 2010. La trama básicamente seguía las andanzas de tres hermanos famosos que trataban de tener una vida normal. Como en la realidad, estaba Frankie, su hermano menor, representando su propia vida como el no famoso de los cuatro. Con Disney también vinieron las películas Camp Rock (2008 y 2010), junto a Demi Lovato.

Nick Jonas y Priyanka Chopra en su boda. Foto: AFP

La pantalla ha sido otro gran amor de Nick, que entre su curriculum actoral cuenta con un título más independiente y bien recibido por la crítica como Goat (2016), con una de suspenso poco agraciada como Careful What You Wish For (2015) o una taquillera como Jumanji: en la selva (2017). En 2019 sumará Midway, una de las tantas películas sobre la Segunda Guerra Mundial.

Pero todo esto no frena lo que siente por su primer amor. Mientras estuvo sin Jonas Brothers, Nick cantó solo. Se alejó con ese objetivo. Se había cansado de la imagen oficial que debía vender. Creía que nadie tomaba en serio su calidad de músico por toda la parafernalia de la castidad (llevaban un anillo) y el asunto de “chicos buenos” en los que se centraba la prensa y demás. Como solista, Nick cambió. Compuso lo que quiso y pasó de casto a vender, adrede, la imagen de chico sexy. Al parecer un punto a cumplir para tratar de conocerse más y saber sus objetivos. Además se enamoró y se casó, y Priyanka Chopra, su esposa, es esencial en su crecimiento.

Ahora, más grandes, sin Disney y con sus propias ideas, Nick y sus hermanos lo están intentado de nuevo. Juntos, como los Jonas Brothers, con canciones parecidas, pero caminando tranquilos por la calle, porque aquel huracán de fans se terminó.

Su boda con Priyanka Chopra En mayo de 2017, Nick Jonas y la actriz Priyanka Chopra asistieron juntos a la gala Met y despertaron la curiosidad de la farándula. ¿Eran pareja? No confirmaron nada hasta un año después. En agosto de 2018, ambos viajaban a la India (país de Priyanka) para casarse en una ceremonia que combinó sus religiones. Además, Priyanka es una de las protagonistas en el video de Sucker.