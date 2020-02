Lizzo, el poder de una voz que tiene un mensaje claro

Lizzo (31) es poderosa y David LaChapelle no pudo tenerlo más claro al fotografiarla como una figura de la divinidad: brazos extendidos en alabanza al cielo, un manto sobre su cabeza, un halo de luz de colores que la enmarcan, un paisaje frondoso alrededor que bien podría hablarnos de la creación, dos hombres arrodillados a sus pies ofreciéndole ramos de calas. Lizzo es extravagante. También lo es la fotografía de LaChapelle y quizá por eso haya sido el mejor ojo al retratarla para la portada de febrero de la revista Rolling Stone: el manto —verde— está forrado de flores amarillas, rojas, rosadas, azules saturados; igual que el body que se ajusta a su cuerpo.

El que antes se destacaba por retratar a celebrities hacía mucho que se había distanciado de esa temática, hasta que apareció Lizzo. Supo de ella por primera vez cuando un amigo suyo cantó Good as hell, de la cantante, y luego la cruzó en YouTube, viendo como de la nada pasaba a tocar la flauta traversa con un talento y un sentimiento de esos que trastocan. Entonces LaChapelle volvió a tomarle fotos a una cara del universo pop.

“Cada vez que alguien puede tocar un instrumento, para mí, es simplemente mágico. Es como la chica de la banda de la escuela sentada en la parte de atrás. Esa es la chica que habría obligado a ser mi mejor amiga en la escuela secundaria. Ella solo estaba llorando con esa flauta y yo pensaba que tenía que suceder. Quería fotografiarla. Y eso fue todo. Tenía que hacerlo”, contó LaChapelle a Rolling Stone.

Que la cantante sea tapa de una de las publicaciones más prestigiosas habla de que, sin duda, todos están (o deberían estar) hablando de ella: también rapera, también flautista talentosa, también escritora de letras que impactan (entre sus éxitos está Cuz I Love You, Truth Hurts, Good as hell o Juice), también activista con un mensaje claro.

Los gramófonos que se llevó a casa en 2020



Lizzo lleva mucho tiempo en la industria musical, pero hasta 2018 su carrera no había explotado. Tenía dos discos, Lizzobangers (2013) y Big Grrrl Small World (2015), pero sus giras no pasaban de los Estados Unidos e incluso desfiló por su país como telonera de las bandas Florence and the Machine y Haim. Fue 2019 el año en el que todos empezaron a hablar de Lizzo y con su tercer álbum Cuz I Love You (2019), bajo el sello Atlantic Records, llegó a ser la más nominada de los Grammy 2020. La artista, con ocho nominaciones en las que estaban las categorías principales (Grabación del año, Canción del año, Álbum del año, Mejor Artista Nuevo) se llevó finalmente tres gramófonos: Mejor Interpretación Vocal Pop Solista, Mejor Álbum Urbano Contemporáneo y Mejor Interpretación Vocal de R&B Tradicional. En su discurso dijo: “Este es el comienzo del proceso de hacer música que toque a la gente, que se sienta bien, que la libere”.