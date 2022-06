Liliana Enciso: "La belleza es la virtud más sobrevalorada socialmente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— La impulsividad.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— La falsedad.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— Pensativo.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Si dolor.



—¿Qué no perdonaría?

— Una infidelidad.



—¿Qué le hace reír?

— Todo lo bizarro.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— Toda la que no involucre traición en todos los aspectos de la vida.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Andar en globo.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— El color de pelo quizás.



—¿En qué ocasiones miente?

—No se mentir, se me nota enseguida.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Prefiero no nombrarlo.



—¿A qué persona viva admira?

— A todas las que lejos de ser famosas la luchan día a día de frente y sin miedo.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— La muerte de los que más amo y la mía propia.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— No haber aclarado las cosas a tiempo con una amiga que ya no está en este plano.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— La belleza; el tratar de alcanzar la mujer de revista. Han hecho mucho daños los estereotipos.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Aprendí con los años a aceptarme, pero si tengo que elegir con la que más luche: las piernas.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Tocar un instrumento profesionalmente.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Mi familia.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Un manuscrito de mi papá en el que estaba trabajando y no logro terminar.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— Te merecés reír.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— En Madrid, cuando viví allí, y en los escenarios.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— Capitán América.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Los que la luchan día a día para tener una vida mejor, para darle de comer y educación a sus hijos e hijas, los que no se arrodillan nunca...



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

— Regresaría en forma de “mosquita” para poder estar en los lugares donde se deciden las grandes cosas a todo nivel y saber la verdad de primera mano.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Mafalda.