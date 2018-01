Los libros que dejaron huella y los que vienen

Elegir un solo libro siempre me resulta difícil. Entre los que leí este año hubo dos especialmente que me marcaron: El fin de Alice, una novela maravillosa de A.M Homes e Hiroshima, de John Hersey. Por el tipo de libro o por mi profesión, me quedo con el segundo: un retrato de las devastadoras consecuencias de la bomba atómica en Hiroshima, que se narra a través de seis historias particulares. Una oficinista, Toshiko Sasaki; un médico, Masakazu Fuji; una viuda a cargo de sus tres hijos, Hatsuyo Nakamura; un cura alemán, Wilhem Kleinsorge; un cirujano, Terufumi Sasaki y un pastor metodista, el reverendo Kiyoshi Tanimoto reviven, en la pluma de Hersey — entonces periodista de The New Yorker— minuto a minuto el momento en el que la bomba cayó sobre ellos y cómo lograron sobrevivir en una ciudad que desapareció de un segundo a otro. Hiroshima no es un libro más que cuenta la historia de la bomba atómica. Leer Hiroshima es volver en el tiempo y estar en Japón para vivir y sentir casi en carne propia uno de los momentos más dolorosos de la historia de la humanidad.