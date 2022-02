Leandro Núñez: "Me identifico con los antihéroes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Soy muy distraído.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La mala educación o falta de respeto de las personas hacia otras personas.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Algo parecido a la tranquilidad.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Durmiendo, sin sufrir, lo más viejito posible.



—¿Qué no perdonaría?

—No sé, probablemente algo que me haga sufrir mucho.



—¿Qué le hace reír?

—Mi hijo, todo el tiempo.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Algo totalmente relacionado al amor y a la honestidad.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—La lectura, necesito leer más.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Para poder dormir imagino historias, juegos y partidos de fútbol ya con los ojos cerrados, eso me relaja y me duermo.



—¿En qué ocasiones miente?

—Imagino que cuando tengo miedo o me bloqueo en determinada situación que pude haber cometido un error.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—No tengo.



—¿A qué persona viva admira?

—A Levon.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—La muerte de mis seres queridos.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—He cometido muchos errores en mi vida pero no llego a sentirlos como remordimientos.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—De adolescente muchas cosas, pero desde hace mucho tiempo nada.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Buen oído musical y cantar bien.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Darme cuenta de que quería ser actor.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mis remeras de fútbol vintage.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—Tranquilo, sos actor, se te perdona todo.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Con la llegada de mi hijo, sin dudas.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Me identifico más con los antihéroes.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Mi madre.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—En un águila.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Don Quijote.