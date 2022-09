Laura Keoroglian: "Mi mayor logro es no limitarme, permitirme todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La impaciencia.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La victimización y lamentarse todo el tiempo.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Felicidad, mucha energía y entusiasmo.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Como una transición pacífica.



—¿Qué no perdonaría?

—No se me ocurre qué. Tengo muy consciente que si me quedo con un reproche o dolor es malo para mí. Por eso perdonar es un alivio para uno mismo.



—¿Qué le hace reír?

—Me hace reír cuando con mis amigos contamos situaciones bizarras que hemos vivido y le vamos dando color.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Es algo que fluye natural. No es una imposición. Ser fiel al vínculo que estamos construyendo, a lo que queremos crear desde el amor.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—No lo tomo como pendiente por haberlo dejado atrás, sino que todo el tiempo atraigo retos y límites que atravieso. Entonces ahí se me ocurren cosas que antes no tenía como un propósito.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Habitar dos países en simultáneo. Tener dos vidas en las que me inserto y todo se mueve así.



—¿En qué ocasiones miente?

—No miento. Pero opto, a veces, por guardar silencio.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—No sé si tanto como desprecio. Me gusta observar la características de los seres humanos y me resulta fuerte cómo somos manejados por ideas de terror e inestabilidad que nos llevan a creer que estamos en un modo supervivencia todo el tiempo.



—¿A qué persona viva admira?

—En diferentes momentos de mi vida, según la creencias que he tenido en cada momento (que van cambiando y ampliándose) me han conmovido esos seres humanos que logran salir de la polaridad buenos/malos, victimas/victimarios, izquierda/derecha etc y crean una manera diferente de convivir y ser felices. Por ejemplo, me acuerdo de Nelson Mandela que en ese momento en el que quedó libre logró unir un país dividido. Y lo hizo a través de un deporte. Tratando de encontrar lo que une, no lo que separa y diferencia.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Que algo no salga como lo soñé; igual me repongo.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Me perdono todo.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La belleza física, la juventud que es vista como virtud.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Un poco de flacidez.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Quisiera saber bailar con más gracia, jugar al tenis como Serena Williams y ser una artista que sienta la energía inmensa del público.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Tener poco miedo, no limitarme. Permitirme todo.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—mi energía, mi imaginación y mi libertad mental.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—El tiempo no existe de manera lineal y todo cambia todo el tiempo y ahora más rápido que nunca.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Soy muy feliz siempre. Momentos que recuerdo: viajes con mi hija, momentos en el que se me ocurre un proyecto y encuentro con quien compartir y crear, momentos espectaculares con hombres de mi vida.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Me gusta mucho Dr Strange.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Los seres humanos que no importando su instrucción académica tienen gran sabiduría para criar a sus hijos y crear ambientes armónicos de felicidad e ideas de abundancia para sus hijos. Esas personas que saben sembrar la semilla del entusiasmo y que todo es posible.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Me gustaría probar ser un ave grande que ve todo desde las alturas. Un águila quizás.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—El Alquimista.