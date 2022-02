Juan José de Mello: “Internet nunca va a matar a la música”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mientras usted lee esta nota, alguien está descargando la música de Juan José de Mello en China, Rusia o en los Emiratos Árabes. No es un reguetonero puertorriqueño. No. Es un folclorista uruguayo. Eso sí: con más de medio siglo de trayectoria.

El caso de este artiguense es atípico por donde se lo mire. Con 44 discos en su espalda, su catálogo se encuentra disponible en más de 500 tiendas digitales de todo el mundo. Mientras muchos despotricaban en la década de 1990 porque supuestamente Internet iba a “matar a la música”, él opinaba lo contrario. Y al parecer, el tiempo le dio la razón. La vida del autor de Rueda de amigos y Vals del regreso es la de un peregrino, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y que viajó por todo el mundo con su guitarra a cuestas (ahora está en Brasil y cuando regrese, después de algunas actuaciones en Uruguay, se irá de gira por España).

De Mello nació el 3 de octubre de 1953. Su padre fue agrimensor y su madre la primera mujer que presidió una Junta Departamental, en tiempos en que la política era más bien cosa de hombres. Pese a la influencia de “tierra adentro” en su obra, su pasión por la música se despertó en Montevideo, a donde viajaba asiduamente para visitar la casa de sus abuelos maternos. “Mi abuela era una española que lavaba para afuera, algo que se estilaba hace muchos años. Y cuando le pegaba a la ropa con un palo contra la tina, siempre cantaba coplas gallegas. A mí me fascinaba escucharla. Tanto así que mucho tiempo después recreé un par de esas coplas en un tema mío que se llama Avos (abuelos, en gallego). A ella le debo ese llamado de atención, porque me parecía muy lindo cómo se sentía alegre con la música cuando hacía ese trabajo”, dice De Mello a Revista Domingo.

Desde niño empezó a cantar en los coros de la escuela y luego lo hizo en el liceo. A los 12 años le pagaron por primera vez, cuando actuaba con un grupo de música beat, uno de aquellos que estaban tan de moda por la influencia de los Beatles en todo el mundo. Parte de estos inicios están contados en el documental sobre su vida, Juan José de Mello cantor de aldea, en el que participan, entre otros, Alfredo Zitarrosa y Alfredo Percovich.

“Yo no provengo del folclore ortodoxo. En la presentación que hace Zitarrosa de mí, se ríe un poco de eso. Vengo un poco del rock y de la música brasilera. Como bien dice Lauro Ayestarán, el departamento de Artigas es como el corazón de ese país musical que forman Río Grande del Sur, la Banda Oriental y el litoral argentino. Salvando los accidentes geográficos, es un solo país en lo musical. La cultura del mate y la paisanada es similar en estos lugares. Pero, además, recibía desde el candombe montevideano a toda la música riograndense o litoraleña”, explica.



De Mello comenzó a dejar de hacer música “bailable” cuando integró en Artigas el grupo estudiantil Los Chihuancos (voz guaraní que significa “mirlo” o “pájaro cantor” y que fue propuesta por el arquitecto Eladio Dieste). Con ellos grabó por primera vez en Montevideo un disco de cuatro canciones. “Ese mismo año (1970) pudimos tocar también en un programa que tenía Elías Turubich en canal 4 llamado Gente Joven”, recuerda.



Un año después, intentó hacer un primer desembarco en la capital, cuando todavía no existía una movida de canto popular como se conocerá después. “Estaba estudiando Derecho y cuando ocupan la Facultad me volví a Artigas, para regresar después en 1974 o 1975. En 1977 grabé mi primer simple como solista, con una producción independiente. Es el que tiene el Vals del regreso, que es el que me hizo conocido. Hago un contrato con Sondor y ahí es cuando se afirma toda la movida de Montevideo. Es cuando hacemos todos los espectáculos en la Alianza Francesa y el Palacio Peñarol”, detalla el compositor.



En plena dictadura, fue el turno del disco Amigos, de 1978, en el que participaron Washington Benavides, Eduardo Larbanois y Mario Carrero.



Rueda de amigos

De joven, De Mello compuso con otros “popes” de la música popular como Víctor Lima, Ruben Lena, Nancy Bacelo, Jaime Torres e Idelfonso Pereda Valdés. Luego lo hizo con Armando Tejada Gómez y con el argentino Rafael Amor (autor del tema Corazón libre con el que Mercedes Sosa ganó un Grammy), con quienes hizo giras por el vecino país y por España. También fue el responsable de convencer a Pablo Estramín, que tocaba con él, de que iniciara una carrera como solista.



“A Víctor Lima (autor de muchos éxitos de Los Olimareños) lo conocí antes en Salto, cuando yo hacía música bailable y había empezado con lo del folclore. Me había presentado a una clasificación para ir a competir al Festival de Cosquín representando a Uruguay. Y él estaba en el altillo de la pensión de Ferreira, un artiguense. Además teníamos un amigo en común, Aníbal Alves, un profesor de Literatura que después me acercó algunos textos inéditos de Víctor que yo musicalicé”, recuerda. Y aclara: “Me interesaba hacer una obra de identidad y vi que lo de Víctor Lima y Aníbal Alves era muy bueno para eso. También empecé a componer y con el tiempo conocí a Benavides y Lena. Teníamos toda una rutina para encontrarnos y trabajar en las composiciones”.



Amigos, un disco de 1978.

Vida peregrina

Desde que comenzó a cantar, siendo un niño, ha vivido con la valija en una mano y la guitarra en la otra, subiéndose a ómnibus y aviones. En 1995, cuando hacía junto a Carlos Modernell y Fabio Trinidad el programa Buenas noches madrugada por CX 12, un corresponsal de la radio en EE.UU., Rubén Sánchez, le propuso probar suerte en la tierra del Tío Sam. Y le fue bien, al punto que se quedó muchos años allí.



Luego estuvo en Canadá, Colombia, Bolivia, Chile, Francia, Andorra y Bélgica, entre otros países. Y Rafael Amor le permitió acceder a lugares de España a los que de otra manera le hubiera sido muy difícil llegar. Tocó con él en varias localidades y festivales, y ambos tenían previsto realizar una gira que se vio truncada por la muerte del argentino en diciembre de 2019.



En la década de 1980, llegó a girar junto a Atahualpa Yupanqui por Brasil. Y aunque el músico más importante de la historia del folclore le regaló de puño y letra un poema llamado Soledad (inspirado en la hija mayor de De Mello que se llama así), no tiene grandes recuerdos de aquella experiencia: “Fue un tremendo honor, pero me pasó como en los tiempos de la radio, cuando uno se imaginaba por la voz a determinada persona y cuando la conocía era muy diferente. Él estaba muy en lo suyo, aunque entiendo la distancia que había entre nosotros. Me sigue pareciendo que las cosas son más sencillas, como me pasaba con Rubén Lena, el ‘Bocha’ Benavides, Nancy Bacelo, Rafael Amor o Tejada Gómez. Este último era un gran poeta y era súper sencillo. De repente lo de Yupanqui era algo de timidez, o una introspección profunda, no lo sé”.



Juan José de Mello, uno de los fundadores del canto popular uruguayo.

Plataformas digitales

De Mello tiene 300 temas disponibles en 514 tiendas digitales del mundo, siendo la más conocida por estas latitudes Spotify. “Cuando volví en 2005 de Estados Unidos para radicarme en Uruguay ya tenía unos años de trabajar con redes. Y cuando llegué entré en toda aquella polémica de que Internet iba a matar la música porque la gente iba a tener todo gratis. Pero yo tenía otra visión, sentía que a través de Internet uno podía alcanzar lugares a los que jamás podría haber llegado de otra manera. Mi música está ahora en lugares como Japón, China y el mundo islámico”, detalla.



Otra cosa que ve como favorable del uso de las redes es la transparencia, porque antes había artistas que decían que les iba muy bien en distintos mercados y no había forma de comprobar esas aseveraciones. De Mello se encuentra, por ejemplo, en Anghami, la principal plataforma del mundo islámico, donde el folclore uruguayo se ha transformado en un curioso fenómeno. Y no tiene pensado parar: este año se publicará su disco número 45.