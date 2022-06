Juan Faccini: "La vida me dio una segunda oportunidad para seguir haciendo música"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace algunas décadas, cuando los músicos de blues del Río de la Pata solían cantar cosas como “Nena, yo solo quiero hacerte el amor”, Juan Faccini se plantaba con una impronta rupturista para esta corriente musical creada por los negros en el sur de EE.UU. y luego adaptada, no siempre con éxito, a la lengua castellana: “La tierra, el aire, el agua y el fuego / Escucharán lo que voy a decir / Un ser de luz, que viene a mis sueños / Tiene tu rostro y tu voz (Frente al añil, 1993).



Durante los 60 y comienzos de los 70, bandas como Opus Alfa o Días de Blues sentaron las bases del género en Uruguay, mientras del otro lado del río escribían la historia Manal y Pappo’s Blues. Pero como ocurrió con tantas expresiones culturales, la dictadura tiró un baldazo de agua sobre la llama creadora de los músicos, aunque sin lograr extinguirla por completo.



Tras el retorno a la democracia, el Fénix volvió a volar. Y desde entonces, Juan Faccini (70) ha sido el principal referente del blues uruguayo.



Como guitarrista y compositor de La Incandescente Blues Band y El Conde de Saint Germain, tiene varios hitos en su carrera de más de más de medio siglo: tener varios discos grabados, haber tocado en todo el Uruguay, haber colaborado con distintos músicos y teloneado a artistas de la talla de B.B. King (en dos oportunidades) y Luis Alberto Spinetta. También estuvo a punto de abrir el segundo concierto de Eric Clapton en Uruguay (año 2001), que se iba a realizar en el Velódromo y a último momento se trasladó al Cilindro por mal tiempo, lo cual le impidió actuar (y cobrar una buena cifra en dólares por Agadu).



Pero para hablar de su vínculo con la música, hay que retrotraerse a más de seis décadas: “Mi padre cantaba tangos y folclore. Y en casa siempre había una guitarra. Cuando tenía 7 u 8 años me enseñó los primeros acordes de una milonga”, recuerda Faccini al ser entrevistado por Revista Domingo en su casa de Pocitos.



A los 13 o 14 años empezó a practicar con tenacidad y muy pronto comenzó a tocar en vivo. Era el fin de la década de 1960 y los Rolling Stones (que por esa época copiaban el blues afroamericano) marcaban a fuego a los jóvenes como él. “Éramos una generación que se quería desmarcar de sus padres, con toda la filosofía hippie de la época que quería cortar con el mundo ‘adulto’. Había un tema de rebeldía, que se expresaba fundamentalmente en la música que nos gustaba. Y se dio como un movimiento natural el empezar a investigar para atrás y descubrir a maestros como Howlin’ Wolf o Muddy Waters”, señala.



Primeros conciertos

Antes de llegar a La Incandescente Blues Band y El Conde de Saint Germain, Faccini tocó en otras bandas de los 70 como Sicosis (en este caso como bajista), División Panzer, Mother Shipton, Oniros y Dios. Ya entrados los 80, formó Río con Ronald Bustos y Tucho Bonelli. En todas tuvo un rol protagónico y los proyectos giraban fundamentalmente en torno a lo que él producía. “Desde muy temprano intenté hacer mi propia música”, aclara.



Su debut frente a un auditorio importante se dio a fines de 1970, cuando tenía 17 años y tocaba en Sicosis. Ocurrió en el Primer Festival Beat, que tuvo una instancia en el Platense Patín Club de Montevideo ante unas 3.000 personas y otra en el Parque Harriague de Salto frente a unos 10.000 espectadores. Allí compartió cartel con bandas como Psiglo (que en esa época tocaba covers de Carlos Santana), Opus Alfa (de la que luego surgirá Días de Blues) y una nueva agrupación llamada Totem, en la que cantaba el Negro Rada. “También estaba un grupo rockero de la época llamado Genesis, Las Sandías y Kano (líder de Kano y Los Bulldogs), que anduvo muy bien en Buenos Aires y para entonces era una celebridad”, recuerda. Y agrega: “Comíamos en unas carpas que había puesto el Ejército y a mí tocó al lado de Kano. Tuve la oportunidad de charlar con él, siendo yo un imberbe; me sentía en la gloria”.



Juan Faccini.

Primeras grabaciones

Con Río grabó varios demos de buen nivel, pero el grupo no consiguió interesar a ningún sello. Una vez le arrimaron material al productor discográfico Alfonso Carbone, quien les dijo que era “muy bueno”, pero que “no era el momento” para editarlo. A mediados de la década de 1980, con La Incandescente Blues Band (que fundó junto a Ramón Aloguín), tuvo la oportunidad de grabar su primer disco, Tres A.M., editado por Orfeo, y de incluir sus temas en Material Desechable. Este último, producido por Quique Pereira (un puntal de El Dorado FM), era una “ensalada”, como le llamaban en esa época a los vinilos o casetes en los que participaban varias bandas o solistas. Otra ensalada en la que participó fue Rock 5 (1988).



Luego que abandonó La Incandescente, el grupo sacó en 1991 su segundo disco (Como cuesta), en el que él toca en un tema y es coautor en otros dos.



Con el rey del blues

La primera vez que teloneó a B.B. King fue con El Conde de Saint Germain (su proyecto más duradero, con el que sigue tocando hasta el presente), en diciembre de 1993. El grupo había debutado en junio de 1991 en el boliche Callejón Yulelé.



La segunda vez que abrió un recital de B.B. King fue en 1996 con el proyecto Todo por el blues (que integraba junto a Pablo Traberzo y Jorge Surraco, con el que también grabó un disco en vivo en El Galpón). “Tuve la oportunidad de hablar con él tras bastidores. Era un tipo encantador, muy humilde, al punto que cuando me fui me señaló con el dedo y me dijo: ‘Me tenés que enseñar algo’”, recuerda Faccini. “Tocar en un Teatro Plaza lleno y con ese monstruo fue una experiencia muy fuerte. Incluso el baterista de B.B. King le prestó la batería al ‘Marciano’ (Ruben) Laner, porque lo querían hacer tocar con unas tumbadoras. No había llevado batería porque los organizadores nos dijeron que no lleváramos nada”, agrega.



Disco debut de El Conde de Saint Germain.

Comunicador y docente

Faccini también ha actuado en Argentina, donde recibió un reconocimiento público (algo que en Uruguay le ha sido esquivo pese a su trayectoria y a haber formado a muchos guitarristas). En Buenos Aires se presentó en el Complejo Cultural San Martín y en el auditorio de la fundación Banco Ciudad, Nuestra Señora de los Buenos Ayres, donde recibió un premio a la trayectoria de la Red Cultural Mercosur.



También ha trabajado como periodista y comunicador, colaborado en suplementos de espectáculos de La Mañana y La República, y en emisiones radiales de música como el programa Océano Blues & Rock'n'Roll, que conduce Ruben “Pepo” González.



Una segunda oportunidad

El 5 de noviembre de 2017, Juan Faccini estaba tocando en el Shannon Irish Pub de la Ciudad Vieja cuando sintió que sus manos dejaban de responderle. Con los días le comenzó a fallar el habla y más adelante perdió la movilidad. El diagnóstico fue Encefalitis de Bickerstaff, una rara enfermedad neurológica que lo dejó postrado en una cama primero y en una silla de ruedas después, sin poder hablar, durante prácticamente un año. “Es una enfermedad autoinmune. Creo que solo había un antecedente en Uruguay, el de una mujer. Me trataron con inmunoglobulina, me tenían conectado ocho horas al día”, recuerda.



Mientras superaba la enfermedad, tuvo que volver a aprender a hablar, a caminar y, por supuesto, a tocar la guitarra. Algo que sigue haciendo hasta hoy como líder de El Conde (desde hace años no es más de Saint Germain).



En la actualidad la banda funciona básicamente como cuarteto y lo acompañan Bonzo Gómez en batería, Lulo Higgs en bajo y voz, y Verónica Sanguinetti en teclados y voz. “Siento que la vida me dio una segunda oportunidad. Llegué a tener neumonía dos veces por la propia enfermedad y estuve a punto de morirme”, dice. Faccini siente que todavía le queda mucho por decir, por tocar y grabar. Y en eso anda uno de los últimos pioneros del blues local.