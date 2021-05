Juampi Brianza responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— Hacer muchos comentarios durante las películas.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— El egoísmo.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— Reflexión de la reflexión de la reflexión.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Riéndome.



—¿Qué no perdonaría?

— Creo mucho en dar vuelta la página.



—¿Qué le hace reír?

— Lo cotidiano tomado desde el humor.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

— Ser honesto conmigo y con lo acordado con otras personas.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Actuar en cine.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?



— Ambientar espacios y momentos.

—¿En qué ocasiones miente?



— No soy de mentir, selecciono qué decir y qué callar.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Las personas que odian la libertad de los demás.



—¿A qué persona viva admira?

— A muchísimas, pero arranco por mis padres.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Que la gente pierda la empatía.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— No tengo.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— La hiperactividad.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Cantar.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Desafiarme y descubrirme.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Un teléfono antiguo rojo de mis abuelos.



—¿Qué palabras o frases usa más?

— Dale para adelante.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— En tentadas de risa de esas que no podés parar.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— Hrundi (Peter Sellers) en la “Fiesta Inolvidable”.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Los que luchan contra la desigualdad.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

— En un paisaje.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— Phoebe Buffay de “Friends”.