Jorge Temponi respondió el Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Lamentablemente, no tengo.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Que tengan tantos.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—¿Eh? Estaba mirando el celular.

—¿Cómo le gustaría morir?

—De momento no me gustaría.

—¿Qué no perdonaría?

—Que miren el celular cuando les hablo.

—¿Qué lo hace reír?

—Muchos de mis chistes y algunos de los otros.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Estado natural permanente en el que no tengo tiempo ni oportunidades para ser infiel.

—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Matemática de quinto. Pará… No, al final la salvé. Ta. No tengo. ¡Bien nomá!

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Escuchar fútbol español en diferido por podcast sin saber el resultado.

—¿En qué ocasiones miente?

—Si te lo digo pierde la gracia.

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Paso. Soy uruguayo y el medio es muy chico.

—¿A qué persona viva admira?

—Mi hija de cinco meses. Todo el día admirándola estoy.

—¿Cuál es su mayor miedo?

—Quedarme sin yerba.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber perdido con Robertito la final del fútbol de soldaditos que organicé en mi cumpleaños de 11. Me pesó en contra la localía.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—El pulgar opuesto.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Que no engañe.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Saber responder cuestionarios Proust.

—¿Cuál es su mayor logro?

—Llegar todavía a cortarme las uñas de los pies.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Dos: el desapego y mi cuenta en el Hipotecario.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—El WiFi con límite.

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—Que guste mío.

—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—Que guste mío.

—¿Qué palabras o frases usa más?

—Sí, mi amor, perdoname, no me di cuenta.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Que mi amor me perdone cuando no me doy cuenta.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En mi casa, siendo perdonado por no haberme dado cuenta.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Jaja. Fijate vos a ver si podés.

—¿Cuál es su héroe de ficción favorito?

—Artigas.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Artigas.

—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Artigas.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Adiviná.