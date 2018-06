Interceptada

—Pepe. ¿Tába shós vos?



—Tabaré. Claro, ¿quién va a ser? ¿No le pediste por mí a la secretaria?



—Pepe. Shíií, claaroo, pero shá shabées cómo shón eshtas coshass… Eshtéee… te shamo porqueee estoy preocupauu…

—Tabaré. ¡Qué gracioso que sos, yo vivo preocupado Pepe! Danilo que sigue metiendo deuda. Rodolfo que driblea al achique lo de Venezuela. Kechichián que en invierno no tiene nada para hacer y le tengo que pagar el sueldo. Murro que anda con depresión. ¡No me fastidies Pepe, líos son los míos! ¿Qué pasa che?

—Pepe. ¡Te shámo porque she viene la movidaaa y quiero ver shi podemos armar algo de "ferplei"...

—Tabaré. Pero Pepe, qué vamos a armar "fair play" si en el Frente Amplio no manda nadie…No viste que Andrade me viene mordiendo los talones, no viste que todos me quieren sacar algo…yo me hago el sota pero no hay un peso Pepe…

—Pepe. ¡No me entendés carajo! ¡No te hablo de éshoooo! ¡Esho shá eshtá! ¡No jodás! Digo con el quilombo de las candidaturaaaaaasss, están como locooossshhh… A mí me paréshe que tenemos que armar un "picadito" porque si no los cuises de la derecha nos mastican… ¿Los víshte? Están como ésitauuusss…y siguen sacando quiosquitos…ninguno sirve pa un carajo pero con tanto pescador nos van a terminar jodiendo… por eso tengo una idea…

—Tabaré. ¡Ay mamita! De seguro me clavás…

—Pepe. ¡Ves que sos un desconfiauuu! ¿Cuántas veces me invitaste a mí y a Lushía a comer un guisito allí? Sos jodido dótor. Bue, ta, no me voy a poner romántico que pa eso la tengo a Lushía. ¡Flor de mi viiida! Lo que te digo esh que shó no puedo mago, no me da el lomo para bancar a los atorrantes míos… candidato del Frente Amplio no puedo sher…

—Tabaré. Aha…

—Pepe. Y she me ocurre que shi armamos dos candidaturas: la del pelau Martínez, —que está como loco por ser el uno— y yo le pego un empujón al flaco Orshi, que es Gardel en Canelones, y ta, con eso nos comeeemos la cancha. ¿La cazás? Uno por un lau, el otro por el otro y así vamos remando… que pin, que pan, y adeeentro.

—Tabaré. ¿Vos decís de ir con dos candidaturas a la elección interna y no armar el candidato único como siempre?

—Pepe. ¡O más! ¡Eshtá la flaca Costanza que she copó en el shenado hablando para ella misma! Capaz que shale de vuelta pa verse en la tele y como es mercachifle y enojada todo lo que perdés vos —con esha pinta de Clark Gable túsha— ésha lo rejunta por la íshquierda calienchi.

—Tabaré. ¿Y yo que pito toco?

—Pepe. ¡Mijooooo! ¡Vos bautishás todo! ¡Shós el Papa! Deshís que la democrashia es democrashia shi todosh eshtamos en ésha, y shi todos partishipamos atívamente. Alguna boludesh ashí y tá. Recordá a Seréni en algo y tá. ¡Hashéte el fesa! Y shó te shigo. ¡Y líshto el poshoooo! Los molemos como café a los giles de la derecha.

—Tabaré. Sabés que no es mala…nada mala… ¿Y Danilo? Pobre… hace mil años que está en gateras, ¿Qué le digo?

—Pepe. La verdad, que lo vas a mandar a Eshtados Unidosh de Embajador o al Efemeí y que ashí la rompe…sha es grande…shá entendió que esh una boutique elétoral…tampoco es gil el tipo che.

—Tabaré. Humm, no sé, no sé… y vos al Bicho no le podés decir que se borre unos meses… digo, si vos me pedís gauchadas yo te pido alguna también…

—Tabaré. Digo nomás, vos pedís pero no aflojás un bizcocho che.

—Pepe. ¡El Bicho es el bicho y viene cuidando tooodo! Shabiendo todo y ésho es vital para noshotros. Vos no entendés, shos lata, ustedes shiempre fueron ashí. El bicho corta el bacalau… con los que te dije…dejálo que él ashí shabe en que están todosh. ¡Shhhh! ¡No hablemosh que nosh pueden grabar! ¡Shhhh!

—Tabaré. Bueno, lo pienso con una condición…solo una…

—Pepe. ¿Cuál?

—Tabaré. ¿No me podés conseguir cinco minutos en la televisión alemana como tenés vos? ¿Qué voy a hacer cuando salga de acá? Pensálo y cambiamos figuritas.

—Pepe. ¡Pero qué Figuretti que reshultaaaste! Premios, condecorashiones, qué lo parió, shon todos iguales los dotores che… Tá, sho la invento, pero empeshá a hablar del ashunto. ¿Hecho?

—Tabaré. Sos el uno Pepe.

—Pepe. Nooo, el unooo shos vós.

*Click*