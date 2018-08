¿Y si imaginás tu ciudad en el futuro?

Parece que hubiesen hablado, pero no. Parece que hubiesen conversado, pero no. Parece como si todos se hubiesen encontrado para responder a una pregunta: ¿Cómo te gustaría e imaginás que fuera tu ciudad del futuro? Pero no. No se conocen. Uno no sabe de la existencia del otro. Tienen entre ocho y doce años. Viven lejos. Son de Montevideo, de Salto, de Melo, de Fray Bentos y de Parque del Plata. Y sin embargo, todos ellos se imaginan ciudades parecidas.

Quieren autos voladores pero que no contaminen. Quieren tener dos alas para poder volar. Quieren lugares verdes. Quieren plazas. Quieren hamacas, toboganes y "otros juegos más". Quieren que la gente se ayude, que nadie esté enfermo y que nadie sufra. Sueñan con ser libres y con que el sol no se vaya nunca. Sueñan con soñar y con cumplir sus sueños. Se imaginan que el futuro va a ser distinto al presente. Que su ciudad va a tener más colores y con ellos todo va a ser diferente, porque siempre un mundo rojo, amarillo, azul, verde y violeta es mejor que uno oscuro.

Los niños siempre tienen una ventaja sobre los adultos: la imaginación, la facilidad con la que pueden abstraerse de la realidad y crear otros mundos posibles, otros mundos mejores que este mundo, otros en los que puede suceder lo que ellos quieren que suceda. Mundos en los que pueden ser lo que deseen ser, tener castillos, autos, dinosaurios y naves espaciales, viajar al espacio, a la Luna y a Júpiter, ir a París o a Japón con solo desearlo y sin irse lejos.

Podían imaginar lo que quisieran. Y todos, en algún punto, quisieron que en el futuro su ciudad sea más limpia, más segura, que seamos mejores.

Este es un homenaje de Revista Domingo para ellos, que creen en el mundo, en los súper poderes y en transformar cualquier cosa en lo que ellos quieran, que miran con otros ojos y siempre entienden todo mucho mejor que nosotros. A ellos, ¡feliz día! (Y gracias).

julián Agostini Rojas - 12 años | Fray Bentos

La ciudad que se imagina Julián

En el futuro me imagino a mi ciudad llamada Fray Bentos muy evolucionada. La UTEC abrirá oportunidades y nos dará nuevas carreras que aún no podemos imaginar. Vendrá más gente de todos lados a estudiar allí. Por lo tanto se desarrollará la parte de hotelería y gastronomía. Crecerá el mercado y esto hará que Fray Bentos se agrande.

El Anglo, "la pasada cocina del mundo" y patrimonio histórico de la humanidad será más reconocido globalmente y pienso que habrán paseos a través de vías férreas en las instalaciones. También la intendencia habrá tomado precauciones ya que este patrimonio será muy antiguo y delicado. Cada año vendrán más fotógrafos a capturar la belleza de este lugar a orillas del extenso Río Uruguay acompañado de sus hermosos atardeceres.

Las Cañas seguirá siendo un lugar tranquilo y lleno de naturaleza. También se habrá llevado a cabo un proyecto de limpieza y cuidado del agua para que podamos seguir disfrutando de este hermoso balneario lleno de vegetación y fauna.

La plaza Constitución seguirá manteniendo su elegancia gracias a ese majestuoso kiosco.

El teatro Miguel Yong será muy reconocido a través de su historia romántica reflejada en su delicada decoración. El Teatro de Verano atraerá a más murgas provocando más risas entre la gente.

En conclusión, Fray Bentos será un lugar fértil para que todos puedan sembrar sus sueños.

Lila Muro - 12 años | Montevideo

Lila Muro

En mi ciudad del futuro, algunas cosas cambiarían. Los autos serían reemplazados por alas eléctricas, que cada persona llevaría en su espalda como un tipo de mochila.

La ciudad tendría más árboles de todo tipo y los animales caminarían libres por las calles, sin miedo. Las semillas no tendrían más alteraciones, y mejoraría la salud.

La ropa dejaría de ser "de mujer" o de "de hombre", haciendo a las poblaciones más libres y felices. Tanto la ropa como el peinado podrías cambiártelo rápidamente a tu estilo personal.

El futuro que quiere Lila

Podrías hacer viajes cuando y a donde quieras, incluyendo el espacio, donde podrías flotar libremente. Para eso tendrías que realizar un curso de excursiones espaciales, el cual se le daría tanto a niños como a adultos. Las escuelas serían en las casas, en pequeños grupos de tu elección.

Los libros empezarían a volar hacia ti, quitando parte del trabajo. Si pasamos al lado virtual o tecnológico, podrías manipular las pantallas fácilmente, incluso atravesarlas por si quieres ver a alguien. Como un contacto en el mundo real.

Romina Sosa - 11 años | Parque del Plata

Romina Sosa

Bueno, para mí la ciudad del futuro sería más limpia, con menos contaminación, y con más vegetación. Con recipientes de reciclaje, que la gente los respete y con eso poder cuidar la ciudad.

Después la gente tendría que transportarse en bicicletas o cosas así y socializar unas personas con otras y no pasar en la tele, celular o computadora.

Me gustaría también que los animales y personas no fueran maltratados.

La ciudad del futuro de Romina

Tener más lugares donde mis amigos y yo podríamos jugar en las hamacas, toboganes y muchos juegos más y tener un espacio donde cualquier persona pueda hacer el deporte que quiera.

Por último me gustaría poder tener más accesibilidad para viajar a otros lugares, otros países y no tener tanto problema.

Julieta y Lara Gago - 10 y 8 años | Melo

Julieta y Lara Gago

La ciudad en la que queremos vivir en el futuro nos gustaría que sea limpia, ordenada colorida y con parques sin basura.

Con autos voladores sin gasolina para no contaminar el medio ambiente.

Sin gente mala. Que la gente ayude a las personas que más lo necesitan y que sean: felices, amables, honestas.

Que no usen tanta tecnología y que vivan más en contacto con la naturaleza y los animales.

En nuestra ciudad del futuro queremos que siempre esté soleado y que los niños jueguen alegres en el parque.

Queremos que haya más naturaleza, plantas, praderas.

Que todo siempre esté en paz y armonía.

Para hacer el dibujo nos imaginamos que antes de llegar a Melo es todo triste y cuando llegas es todo colorido. En la ruta hay un auto que estás entrando a Melo, estás en la ruta y es gris y cuando entrás a Melo se transforma en otro color.

Mateo Caro - 10 años | Montevideo

Mateo Caro y su ciudad del futuro

El país que me gustaría que fuera en unos años:

Un país más limpio y seguro, donde las plazas estén llenas de niños jugando, corriendo por las calles porque son seguras.

Caminan por las calles y no ven basura tirada. Y que no hayan perros en la calle sin hogar.

Quiero un país donde todos los niños tengan hogar y sean felices.

Nicolás Marziotte - 11 años | Salto

Nicolás Marziotte

En mi ciudad del futuro no hay ladrones ni contaminación, todas las cosas funcionan a electricidad y las casas tienen paneles solares en los techos y molinos en el patio para generar su propia energía.

Habrá autos voladores que funcionan eléctricamente.

La ciudad del futuro de Nicolás

Nadie va a fumar ni a estar enfermo. Las personas viven más de cien años gracias a la tecnología que se va a inventar.

Habrá una sucursal de El País para informarse de las cosas que están pasando. Y la gente va a hacer deporte como fútbol, básquetbol, tenis, etc.

Esa es mi ciudad del futuro.