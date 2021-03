Ignacio Lombardo responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

— Por momentos ser muy impaciente.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—El orgullo.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— Activo e inquieto



—¿Cómo le gustaría morir?

—Tranquilo conmigo y en paz con todos.



—¿Qué no perdonaría?

—Que le hagan mal a mi gente.



—¿Qué le hace reír?

—Varias cosas, pero una es mi abuela y nuestro “teléfono descompuesto” al hablar.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Ser verdadero con uno mismo y con los demás.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

— Aprender idiomas y pasar a la realidad proyectos que están en mi cabeza.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Puedo decir que soy un buen anfitrión.



—¿En qué ocasiones miente?

—Aprendí que las mentiras tienen patas cortas. Siempre de frente con la verdad aunque duela.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— No se una en particular, pero si todas esas personas que no dejan vivir al resto como ellos/as quieran.



—¿A qué persona viva admira?

—Admiro a mi familia trabajadora



—¿Cuál es su mayor miedo?

— Quedarme solo.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—El no haber dado cariño suficiente a personas que lo precisaban.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— El mostrar una vida perfecta y tener un éxito inmediato.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Tantos años de ballet llamándome de bajito, me quede con eso.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— No se si es un talento pero querría tener más confianza en mi y ser más comunicativo .