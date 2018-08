Historias tras el telón

A veces, o casi siempre, escribimos sobre lo que fue y no sobre lo que está siendo. El pasado siempre pareciera merecer más un libro que el presente y no tenemos en cuenta que siempre algo, no importa que sea una institución, una persona o lo que sea, es su historia, pero también su hoy. Y esa es la premisa de Sin maquillaje, historias de la Comedia Nacional en el siglo XXI (Aguilar, $ 890), escrito por la periodista Fernanda Muslera.

Es que el libro, fruto de una investigación periodística de más de un año, se centra en el presente de la compañía y en el pasado cercano, y no tanto en los inicios (en 1947, Justino Zavala Muniz y Margarita Xirgu). De hecho, y no es un detalle menor, la tapa del libro es una foto de la obra El tiempo todo entero, que el elenco estrenó en 2014. No es casual que esa obra sea de una dramaturga joven (la argentina Romina Paula), haya sido dirigida por Andrés Papaleo y protagonizada por Stefanie Neukirch, Leandro Íbero Núñez, Diego Arbelo y Roxana Blanco, todos integrantes actuales.

Sin Maquillaje incluye entrevistas con todos lo integrantes actuales del elenco, pero también tiene capítulos sobre las grandes figuras de la Comedia Nacional (cuando todavía se hablaba de "figuras") como la gran Estela Medina y sus 58 años en la institución o Levón y su rol de maestro de sus compañeros, crónicas de ensayos, relatos desde detrás del escenario, el recuerdo de los grandes títulos que ha hecho el elenco de la Intendencia de Montevideo, como El viento entre los álamos, con Pepe Vázquez, Jorge Bolani y Julio Calcagno. En él, las voces de los protagonistas de la historia reciente y el presente del elenco estable confluyen y se encuentran para contar a una institución pero también para contarse a sí mismas.

"La Comedia Nacional no deja de ser para nuestro país una conquista en términos políticos y sociales", escribe Levón en el prólogo. Pero además, es única en América Latina y es un ejemplo de permanencia y resistencia. Sin maquillaje no solo hace honor a un elenco que en 2017 cumplió 70 años, sino que también son más de 800 páginas necesarias para el teatro y la cultura uruguaya. Este es el primer libro de Muslera, periodista egresada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en cultura y en teatro.