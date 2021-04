La historia de Tom Hiddleston, el villano más querido de la pantalla

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tom Hiddleston bailando. Buscar. Cerca de 275.000 resultados en 0,60 segundos. Y solo en español. Ahí está: Tom Hiddleston bailando música electrónica. Tom Hiddleston improvisando coreografías. Tom Hiddleston mostrando sus dotes para el baile en todos los programas de entrevistas en televisión. Tom Hiddleston no es bailarín pero, si se lo piden, no lo duda. Se levanta y empieza a moverse con un talento que hasta una presentación en Corea hace unos años parecía oculto. Estaba frente a 7.000 personas y alguien le preguntó: “¿De qué parte de tu cuerpo estás más orgulloso?” El actor, quien se hizo conocido como el villano más querido del Universo Marvel, dijo: “Mis pies” porque “sin ellos no podría correr y no podría bailar”. Lo retaron a ver si se animaba a bailar en este escenario. Hiddleston la rompió. Desde ese entonces siempre baila, se lo pidan o no.

Esta es una de las facetas más divertidas de este actor inglés de 40 años, conocido mundialmente por encarnar a Loki, el hermano malvado y sarcástico de Thor. Un papel para el que, dicho sea de paso, nunca audicionó porque se presentó al casting para ser el personaje que le dieron a Chris Hemsworth y que “por un segundo”, según dijo en TV, creyó que había conseguido. Las vueltas de la vida y de la industria: le vieron perfecto para el papel que le aseguró una permanencia en el cine, excelentes críticas, más trabajo, un contrato para ser el rostro de Gucci y hasta la admiración de quienes se hacen llamar los “hiddlestoners”.

Pero Hiddleston no estuvo siempre al frente de la taquilla. Sus padres, Diana, actriz de teatro y James, químico físico y director de una empresa farmacéutica, se divorciaron cuando Hiddleston era un adolescente. La experiencia fue claramente dolorosa pero, señaló, lo hizo “más compasivo”. Es el hijo del medio. Su hermana menor, Emma, también es actriz; la mayor, Sarah, es periodista.

Su tataratataraabuelo fue el productor de alimentos sir Edmund Hoyle, I barón de Vestey. A los 13 años ingresó al prestigioso Eton Collegue donde confesó haber sido víctima de bullying. Allí conoció a Eddie Redmayne, ganador del Oscar por La teoría del todo, con quien participó en una de sus primeras obras de teatro: el papel de Redmayne era el de la protagonista femenina y Hiddleston fue una pata de elefante (pero una de las de adelante, ojo). Luego estudió en Pembroke College de la Universidad de Cambridge, de donde se graduó con honores en Estudios Clásicos, y en la Real Academia de Arte Dramático, de donde se graduó en 2005.

Su primer papel en el cine fue en Desvinculados, dirigido por Joanna Hogg, quien más tarde lo eligió para Archipiélago. Le siguieron numerosos créditos antes de alcanzar la cima con Marvel: de Medianoche en París de Woody Allen (hizo del escritor F. Scott Fitzgerald), a Caballo de guerra de Steven Spielberg, al horror gótico de La cumbre escarlata de Guillermo del Toro, a la adaptación de una novela de J. G. Ballard en Rascacielos y al personaje de James Conrad en Kong: la isla Calavera.

Antes de esta seguidilla, Hiddleston no se sentía aceptado y pensaba tirar la toalla. En una entrevista reconoció: “Los directores de casting venían a verme y luego llamaban a mi agente y decían ‘Tom es genial, pero...’ Solo pensé: ‘Está bien, nunca va a suceder’ e hice las paces con eso”.

A Hollywood llegó porque un cazatalentos lo vio en una producción de Otelo, de William Shakespeare. Y a la audición para Thor también llegó gracias al famoso dramaturgo: el director Kenneth Branagh lo vio en una de sus obras en Londres y le pidió que actuara para él en una serie para BBC; luego hicieron juntos una obra de Chejov y tiempo después lo seleccionó para ser el villano aunque Hiddleston quería ser el dios del trueno.

Sobre Branagh dijo: “A veces los actores me preguntan: ‘¿Cómo te preparás para las audiciones?’ o ‘¿cómo te recuperás después de un largo rodaje?’, ‘¿de dónde obtenés tu inspiración?’ Esas son las cosas que aprendí de Kenneth Branagh. Verlo trabajar con un guion, a primera hora de la mañana, me pareció absolutamente estimulante. Siempre estaba tratando de hacer la historia más clara. Para él, se trataba de una historia. No se trataba de un ego”.

Y Branagh comentó sobre Hiddleston: “Nunca olvidaré el momento en que elegimos a esos dos chicos. Fue como una especie de meditación o una especie de encantamiento. Yo sabía lo profundamente seria que era esa decisión”. Un sábado de mañana llamó a Hiddleston y a Hemsworth para darles la noticia de que serían hermanos y rivales.

El inglés es conocido, además de su buen humor y talento, por su diligencia para prepararse para los roles. Para transformarse en Loki se entrenó en el arte marcial brasileño de la capoeira. Para I Saw The Light, donde interpreta al cantante de country estadounidense Hank Williams, se embarcó en una dieta extenuante y en un régimen de ejercicio para perder el peso necesario y pasó dos horas al día con un profesor de dialectos para dominar el acento sureño y evitar su característico acento inglés.

También es conocido por su buena onda con los demás. En una entrevista para la revista GQ habló bien de medio pueblo: Barack Obama (“¡Un hombre con un gran talante moderado!”); su director en Thor, Kenneth Branagh (”¡Todo un humanista!”); la película infantil Moana (”¡Increíble!”); Dwayne Johnson (”¡Ese hombre irradia alegría!”); Matt Damon (”¡Creo que tiene una gran integridad!”); Michael Fassbender (”¡Extraordinario!”); Chiwetel Ejiofor (”¡Asombroso!”)

En 2011 fue nominado al premio BAFTA en la categoría de “Mejor Estrella Emergente”. En el mundo del teatro, obtuvo el premio Evening Standard Theatre Awards al mejor actor de teatro en 2014, por su papel en la obra Coriolanus. Ganó un Globo de Oro por El infiltrado.

Rodney Crowell, la estrella country ganadora del premio Grammy que entrenó a Hiddleston, comentó después: “Soy tan respetuoso de la ética de trabajo de este hombre y me desconciertan sus habilidades de transformación”.

Lo que hasta ahora se le ha resistido es el papel de James Bond. Su magnetismo inglés lo hace una buena opción para encarnar al espía seductor y dicen que en 2017 sonó fuerte como una opción. Pero parece que su fama de “petulante” lo habría alejado de la franquicia: “A la productora no le gusta Tom Hiddleston porque le parece un tipo demasiado engreído”, aseguraba New York Post en 2017. Tal vez haya sido por su tataratataraabuelo, su educación en instituciones de la elite o que habla francés, italiano, español, latín y griego.

Sobre Loki, el personaje que encarna en Thor, Thor: Historias de Asgard, Thor: un mundo oscuro, Thor: Ragnarok, Avengers, Avengers: era de Ultrón, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame y próximamente en una serie de TV (ver recuadro), se expresó así en una entrevista con Hollywood Reporter: “Sabía que era una figura compleja. Inteligente pero vulnerable. Enojado, perdido, roto e ingenioso. Me siento muy afortunado de que este personaje se haya conectado con la gente”. La prensa especializada lo ha elogiado todos estos años diciendo que Hiddleston le dio a Loki la complejidad de un villano de Shakespeare.