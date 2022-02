La historia de Stephanie Beatriz, la actriz que pone voz a Mirabel, de Encanto 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Stephanie Beatriz parece que toda la vida fue Rosa Díaz, una recia detective en la exitosa serie de comedia Brooklyn Nine-Nine que finalizó tras ocho temporadas (disponibles en Netflix) y que tiene para ella y para todo el elenco momentos memorables. “Seré feliz si mi nombre está siempre relacionado con Rosa Díaz. Es un honor”, dijo Beatriz sobre uno de los personajes favoritos de la serie. En ese momento no pensaba que Stephanie Beatriz Bischoff Alvizuri, como es su nombre complejo, dejaría de ser la inexpresiva Rosa Díaz para convertirse en un personaje alegre como es Mirabel Madrigal, la heroína de Encanto, el 60º largometraje de animación de Disney, ambientado en Colombia.

Ese país no es uno más. Ahí nació su padre. Su madre es boliviana y ella es argentina, nacida en Neuquén. Pero se mudaron a Texas cuando Stephanie tenía tan solo 3 años. En 2002, se mudó a Nueva York para encontrar roles que enriquecieran su vida profesional, y ocho años más tarde se instaló definitivamente en Los Ángeles. Su debut en cine se produjo en 2013 con la película independiente de Destin Daniel Cretton, Short Term 12, junto a Brie Larson y Rami Malek, y de allí en adelante no paró de trabajar. En TV, también formó parte de Modern Family (la hermana celosa y amargada del personaje de Sofía Vergara), Bojack Horseman y One Day at a Time, entre otras.

Para aquel que todavía no sabe de qué se trata Encanto (o nunca escuchó la canción No se habla de Bruno porque, posiblemente, esté viviendo en otro planeta), la película cuenta la historia de la familia Madrigal en la que cada miembro tiene un don; todos menos Mirabel. No tiene la súper fuerza de su hermana mayor; no tiene la capacidad de un súper oído como su primera Dolores y no ve el futuro como su tío (del que no se habla). Pero Mirabel tiene algo realmente importante y es un gran corazón y cuando se da cuenta de que la magia de su familia está muriendo, es la única que puede salvarla. En este contexto, Mirabel encaja muy poco con los Madrigal. Y, por tal motivo, The New York Times le consultó cómo entiende su identidad latina teniendo un poco de Argentina, de Colombia, de Bolivia y de Estados Unidos. Y así respondió: “Me identifico como latinoestadounidense, lo cual quiere decir que hay cosas a las que tengo apego que se perciben como estadounidenses de manera específica en mi latinidad, como mi amor por Selena (Quintanilla) y por la música country, porque crecí en Texas. Pero hay cosas que se sienten específicas de Bolivia y Colombia y hay cosas que se sienten mucho en mi experiencia como una inmigrante que creció aquí. Lo que más me identifica de Mirabel es su sentimiento de no pertenencia. Eso refleja mi propia identidad en Estados Unidos”.

Stephanie pone voz a la heroína de Disney Mirabel Madrigal hasta en las canciones.

Esa no pertenencia puso en duda varias veces su vocación. Hasta que confesó que ver a John Leguizamo, también colombiano, hablando de otro personaje latino en la obra A Chorus Line, la animó a convertirse en artista. “En mi caso, verlo a él me ayudó a darme cuenta de que yo también quería actuar”. Al principio de su carrera, Beatriz aceptó papeles que ni siquiera miraría hoy: personajes superficiales que trataban el color de su piel como estereotipo. “Había que comer”, se defendió años después. “Había que pagar el alquiler. Había que tener seguro médico, así que sí, hice esos papeles”.

En un momento, Beatriz pensó que ser latina podría hacerla perder su gran oportunidad en Brooklyn Nine-Nine. La serie ya contaba con Melissa Fumero (Amy) y Beatriz pensaba que solo una latina podía estar en el programa. Incluso después de conseguir el papel de Díaz, la actriz admitió: “Al principio estaba aterrorizada de que una de nosotras fuera a ser despedida después del piloto, porque alguien iba a decir: ‘Tenemos uno. No necesitamos dos’”.

En The New York Times, Beatriz también dijo: “Encanto hace un trabajo extraordinario para entender y celebrar el hecho de que la latinidad no se ve de una sola manera. Los latinos no tienen un solo aspecto”. Hay personajes blancos, negros, rubios, morochos, flacos y gordos, viejos y jóvenes (una crítica que se hizo a un musical de Lin Manuel Miranda, In The Heights, en el que trabajó pero que la comunidad dominicana dijo no sentirse representada por el casting). Y en línea con las princesas progresistas del estudio en los últimos tiempos, Mirabel no tiene ningún interés amoroso y parece una adolescente real en lugar de una muñeca Barbie de proporciones imposibles. Beatriz, quien creció con una variedad de princesas de Disney que no se parecían en nada a ella, lo destacó para The Independent: “Tú y yo sabemos que no todo el mundo se ve así. Y sabemos que la belleza no debe limitarse a ese estándar, ¡pero intenta decirle eso a una niña de 7 años!”

A ese mismo medio le relató que le dolía identificarse de forma tan profunda con heroínas como Bella y Cenicienta (“Sabía lo que es tener esos sentimientos que expresaban en la canción”) pero creía que nunca sería como ellas. “Supongo que para ser el centro de la historia, tienes que lucir de cierta manera. Tienes que ser un cierto tipo de persona”, era lo que pensaba.