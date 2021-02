La historia de Regé-Jean Page, el duque de Bridgerton

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fueron suficiente 28 días para que Bridgerton se transformara en la serie más vista de Netflix. En menos de un mes, 82 millones de personas habían mirado la historia estrenada el 25 de diciembre de 2020. Producida por Shonda Rhimes, la trama sigue los pasos de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) en la búsqueda de un matrimonio ideal y de Simon Basset, un duque soltero al que todas las madres quieren para sus hijas.



En el medio, una historia de amor. Un romance inglés de comienzos de 1800 que está atravesado por postulados de la época y también por ideas actuales. La historia tiene todo lo que necesita una trama para acumular millones de seguidores alrededor del mundo: la certeza de un sentimiento que es verdadero y profundo y que, como tal, es tan complejo como la burocracia matrimonial de la época. Un amor destinado a ser, lleno de complicaciones.

Que es la más vista, dicen en Netflix. Sin embargo, algunos medios y críticos han puesto en dudas sus formas de medición: alcanza con que un usuario mire un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice. Nadie sabe, entonces, si los 82 millones de personas que miraron Bridgerton la siguieron hasta el final o se fueron en la mitad del primer capítulo. Como sea, Netflix dice que la serie basada en los libros de Julia Quinn es la más vista de toda su historia y que ha superado a fenómenos como Stranger Things o Gambito de dama. También confirmaron que habrá una segunda temporada, aunque aún no han adelantado nada más. La encargada de anunciarlo fue Lady Whistledown, el personaje de la misteriosa narradora que hace avanzar la trama de la serie.

Imagen de la serie "Bridgerton". Foto: Netflix

Pero poco importan los números en esta nota. Desde que se estrenó Bridgerton, uno de sus protagonistas ha dado que hablar: Regé - Jean Page, que interpreta a un duque que es a la vez un caballero inglés -elegante y frío- y alguien que se desarma cáscara por cáscara hasta quedar en la absoluta vulnerabilidad.

Regé - Jean Page tiene 30 años y más de cuatro millones y medio de seguidores en Instagram. Antes del estreno de Bridgerton, tenía menos de setenta mil. La serie lo puso en la mira de todos: por su belleza física y por el magnetismo de su interpretación.

Del teatro a Netflix

Regé - Jean Page nació en Inglaterra pero vivió toda su infancia en Harare, Zimbabwe. A los 14 años se mudó a Londres. Desde siempre sintió una gran atracción por el arte. Es que, dijo en algunas entrevistas, fue a una escuela en la que además de lo académico, tenía clases de actuación, de baile y de canto.



Cuando era adolescente tuvo una banda de punk con su hermano en la que él era el baterista y cantante. En esa época “la idea de correr y gritarle a la gente me atraía mucho”, dijo en una entrevista.



Estudió teatro en el Drama Centre London y se graduó en 2013. Desde entonces hizo distintas obras entre las que se destacan The History Boys o El mercader de Venecia.



Su primera participación en cine fue una breve aparición Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, Parte 1. Allí, fue uno de los invitados a la boda de Bill Weasley y Fleur Delacour.



Después vino el papel de Guy Braxton en la serie Waterloo Road de la BBC. En 2016 fue Chicken George en la miniserie estadounidense Roots, una nueva versión de la original de 1977, basada en la novela Roots: The Saga of an American Family, del escritor afroamericano Alex Haley. Luego interpretó a Leonard Knox en el drama For the People, que también fue producido por Shonda Rhimes.



Siguieron las películas Mortal Engines, (2018) y Sylvie’s Love (2020), protagonizada por Tessa Thomspon.



Todo cambió, sin embargo, cuando Regé - Jean Page llegó a Netflix. Como ocurre con todos los actores que se suman a la plataforma, su cara recorrió el mundo, los medios empezaron a hablar sobre él y su popularidad en las redes sociales creció de forma salvaje.



El actor, que actualmente vive en California, habla poco sobre su vida privada en entrevistas o en sus redes.



Sobre Bridgerton, ha dicho que sobre todo le gusta el amor entre el duque y Daphne.



“Creo que lo más hermoso de la relación entre estos personajes es cómo se dan permiso de crecer, de ser más de lo que eran al principio, de entender más de vulnerabilidad y de la fuerza que viene de ser vulnerable ante alguien en quien confías. Y cómo eso te permite que te amen y amar a alguien más al máximo. Creo que van a seguir aprendiendo esas lesiones por el resto de sus vidas. No creo que se llegue a un punto final en eso. El amor cuesta trabajo, pero es el trabajo más hermoso que puedes hacer”, dijo en una entrevista para Netflix. También contó que le gustaría traer al presente la moda de las galeras y los bastones.

Por ahora es poco lo que se sabe de la segunda temporada de la serie pero lo que es (casi) seguro es que Regé - Jean Page será parte de ella. Y seguirá dando que hablar con el magnetismo de su actuación allí.