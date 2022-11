Gianinna Maradona: la niña mimada de papá a la que Jimena Barón acusa de traidora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La pinta la delata y Gianinna Maradona no puede ser hija de otro que de Diego Armando. La pinta y el carácter, porque la ‘Negra’ (como le gustaba llamarla al 10) es frontal, sincera, temperamental y calderita de lata, igual que su papá. “Es maradoniana, Dalma es más fifí”, lanzó el mismísimo Diego Maradona sentado en el living de Susana Giménez con una hija a cada lado, cuando la diva de los teléfonos quiso saber si Gianinna tenía elegido un vestido para su cumpleaños de 15. “No quiero vestido, me voy a poner un jean”, retrucó ella, sin imaginar que ese 16 de mayo tendría poco y nada de fiesta, y que la encontraría sin poder ver a su padre, por estar internado en un psiquiátrico por su adicción a las drogas.

Diego, que juró en vano ante el mundo por Dalma y por Gianinna no haber consumido sustancias prohibidas en el Mundial de 1994, y que negó a Diego Jr. y a Jana por años alegando que eran “hijos de la plata o la equivocación”, ha sido la luz de los ojos de su hija y su gran amor.

“Tan único e inigualable (...) Es cada día un poco más insoportable la vida sin vos (...) Mi ejemplo de todo lo que sí y todo lo que nunca”: fragmentos de un extenso posteo que Gianinna dedicó a su padre el 30 de octubre de 2021, fecha del primer cumpleaños que pasó sin él.

Dicho por la propia Dalma, Gianinna es la nena de papá, la compinche de Diego, la que iba a la cancha solo para acompañarlo, la que no se quería bajar del auto cuando la llevaba a la escuela porque prefería ir con él a entrenar; esa que hoy replica cada tributo que los fanáticos de su padre le rinden en redes y la que días atrás se hizo dos tatuajes en su honor.

De armas tomar

Gianinna Dinorah debe su primer nombre a Giannina Facio, una de las tantas novias que tuvo el cantante Julio Iglesias, y el segundo a la esposa de quien era presidente de Brasil en esa época. La hija de Claudia Villafañe y Diego Maradona nació el 16 de mayo de 1989, pesó 3,9 kilos y como buena taurina, no se calla nada: “Me defiendo sola desde que tengo cinco”, dijo en Intrusos.

Arremete sin piedad contra todo el que osa meterse con su familia.

En 2015 disparó sin filtro contra Cande Tinelli para defender a su hermana. Analía Franchín publicó una foto de la hija de Marcelo con la interrogante: ‘¿Se parece a Dalma?’ Acto seguido, Cande respondió con un emoticón poco feliz y Gianinna trancó fuerte: “Es obvio que no te parecés en nada, @dalmaradona. ¡Odiás las cirugías, básicamente todo lo contrario a ella! Y tu boca no es fake”, escribió en la red social del pajarito, fiel al estilo de su papá.

Un año atrás le contestó a Verónica Ojeda, expareja de su padre y madre de su hermano Dieguito Fernando, cuando la acusó al tridente (Claudia, Dalma y Gianinna) de haber cobrado US$ 30.000 por participar de un homenaje a Maradona en Arabia Saudita: “Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá”, apuntó.

La Negra habló por primera vez con su hermano Diego Jr. en un programa de televisión, tiempo antes de que el joven italiano se encontrara con su padre después de haberlo negado por 30 años. Lo vio en LAM y llamó a la producción para salir al aire: quería dar su versión de los hechos.

“Sé la historia contada por mi papá. Me fui con él a la Polinesia y le dije: ‘Te lo voy a preguntar solo una vez y vos contame la verdad’. Mi papá estaba bien, había salido de las drogas y hablamos los dos solos en la playa: lloramos, nos reímos, pasó de todo. Cuento mi verdad, como él tiene la suya que le contó su madre (Cristiana Sinagra) porque tampoco lo vivió. Él cree en su familia y yo en la mía”, alegó Gianinna.

En esa misma entrevista sentenció que sus únicos hermanos eran Dalma y Dieguito Fernando y reveló que su padre no le atendía el teléfono hacía semanas porque ella se hablaba con Ojeda.

“Le digo lo que pienso, que voy a seguir viendo a mi hermano, y él prefiere enojarse”, contó. Esa no fue la única vez que se encargó de aclarar que ella y Dalma le ponían los puntos sobre la íes a su padre: “La gente nos juzga porque no le decimos las cosas y es mentira, si hay alguien que no se calló nunca y le dijo todo lo que pensaba fuimos mi hermana y yo”, confesó en nota con Ciudad Magazine.

Con apenas 18 años, cuando Susana Giménez dijo que era complicado estar en los zapatos de Diego, Gianinna lanzó: “Es difícil ser Maradona, igual nada se justifica”. Según Dalma, su hermana era la más pegada pero también la que lo tenía “más cortito”.

Gianinna se trajo pastillas del último cumpleaños que pasó con su padre para analizar qué tomaba, y estaba preocupada porque bebía mucho alcohol. También salió al cruce de Matías Morla, quien era el abogado de Diego, y dijo en Intrusos que no le importaba lo económico, que le firmaba lo que hiciera falta, pero solo quería que su padre siguiera viviendo.

Un romance que dio hasta un hit "La araña": diario de una traición Días atrás volvió a estar en el ojo de la tormenta. Resulta que Jimena Barón lanzó una canción titulada La araña cuyo estribillo dice:



¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga, la que tanto me quería, me engañaba.



Basta atar un par de cabos para descifrar que este hit con 4 millones de views iba dedicado a Gianinna, que fue su amiga, y se enteró años atrás por un video que mientras ella estaba destruida por el exfutbolista Daniel Osvaldo, la hija de Diego chichoneaba con él en un boliche.



Barón retomó la relación con el padre de su hijo Momo en pandemia, pero no prosperó, y rápido él blanqueó su romance con Gianinna.



“La canción salió en un momento de mucho dolor y enojo”, dijo Barón en LAM.



Gianinna no se quedó en el molde, y le respondió con música al postear la canción Piedras, de Don Osvaldo, que dice: “Mucho mejor es tirar tiros para afuera que mirarse para adentro”.



En el medio, Osvaldo y Gianinna se separaron y se amigaron en menos de un mes. Ambos confirmaron haber puesto fin a la relación vía redes, pero él luego publicó un tatuaje de Maradona que la incluía, y la cuenta Chusmeteando posteó fotos de ambos en Italia, adónde viajaron por un partido que se jugó en honor a Diego.



Cuentas saldadas

Es muy buena dibujando y al salir del secundario se inscribió en Facultad para hacer diseño de indumentaria. Cursó un año, en seguida conoció a Sergio “Kun” Agüero, empezó a viajar mucho porque él jugaba en el Atlético Madrid, y abandonó los estudios, muy a pesar de Claudia. Se mudó a España para seguir su pareja y fue mamá muy joven. Benjamín nació cuando ella tenía 19 y ha dicho que siente que crecieron juntos.

“Pensé que con Dalma y Gianinna lo había conocido todo pero cuando llegó Benja descubrí un amor que no tenía en mis planes”, confesó una vez Diego Maradona sobre su nieto.

A diferencia de Dalma, que siempre tuvo vocación por actuar, a Gianinna nunca le interesó el medio, si bien cuando era niña tuvo una fugaz aparición en la novela Los Buscas.

Mientras residió en Madrid hizo cursos de diseño y de maquillaje. Se separó del Kun cuando Benja tenía 4 años y al volver a Argentina retomó aquella vieja pasión y concretó su sueño de la marca de ropa propia al lanzar Catarsis en 2016.

Eligió el nombre porque sentarse a dibujar era como ir a terapia para ella. Las remeras de su marca se caracterizan por tener frases especiales, y según relató entre risas, su papá le encargó en ese entonces una con la inscripción ‘quiero ser fiel’ para él y todos sus amigos.

Hoy en su foto de perfil de Instagram, Gianinna lleva puesta una remera de Catarsis que dice ‘ya fue’, aunque varias señales parecen indicar que lo suyo con el exfutbolista Daniel Osvaldo tiene un nuevo y apasionante capítulo.