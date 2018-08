Gerontofobia

Tabaré—Los cité porque viene lento el asuntito del Consejo Superior Presidencial…

Sanguinetti—¿Qué pasó?

Tabaré— Tu hijo (se dirige a Lacalle), nos complica el pibe… él había propuesto una especie de consejo de expresidentes, pero se desató una bronca en el país contra los veteranos y no puedo parar la mano. Hay olor a Robespierre.

Lacalle—Pero si no está agresivo, no entiendo…

Tabaré—Es muy joven, puede llegar a presidente con 48 años…nos está dejando como la mona muchachos…

Pepe—Shí, nos jooode eshe guacho…ché…a mí Lushía me dishe que nosh manda pa cuarteles de invierno.

Lacalle—¡Paren la mano caballeros! ¡Él no tiene nada que ver! ¡La rema y todavía me tiene que bancar a mí!

Sanguinetti—Nos mata el punto Luis Alberto y nosotros quedamos todos en esta ágora gerontocrática… nos está desairando, es un lío…

Lacalle—¡Pero si no abrió la boca!

Tabaré— ¡Pero lo piensa! ¿No ves todo el revuelo de gente joven, sin arrugas y gurisada que andan alrededor de él? Está generando un clima feo con los viejos, no corresponde…

Sanguinetti—Eso, lo piensa.

Pepe— A mí un gurí me gritó el otro día: ¡Andate pa tu chacra viejo rompe quinotos y no rompas más! ¡Esho es culpa de tu hijo! ¡A mí nadie me gritaban eshas coshas! Danilo me contaba de él, yo no creía. ¡Culpa e tu hijo!

Sanguinetti—Pepe, este… usted nos haría tan bien —a esta barra digo— si se anima y se zambulle de lleno en la movida…mire que nos están corriendo a todos por la edad... es casi un acto reñido con la tolerancia republicana.

Pepe—¡Genio y figura! ¡Me querésh meter a mí para ver shi todosh ushtedesh salen en el carnaval! ¡No jooodan cheeee! ¡Shó me fui!

Lacalle—Sí, está bien, ya tenés edad para salir de escena.

Pepe—¡Humm! ¡Ahora no shé! ¡Shi me lo deshís vosh no shé! ¡Vosh querés volver a Shuarez de Cayetano! ¿Te creesh que shomo giles?¿No vésh que te van a mandar de Consul a Kuala Lumpur?

Sanguinetti— Tabaré, ayudame ya que tú sos justo y perfecto, dame una mano para ir armando el Consejo Superior Presidencial y hablemos de lo relevante. Pensemos en ponerle sede. Volvamos a lo principal muchachos. ¡No nos perdamos en lo accesorio! Ofrezco mi domicilio.

Lacalle—Yo no estoy de ánimo Julio, percibo cierta animadversión porque mi hijo está en la cosa y es joven…me hacen sentir incómodo muchachos. Convengamos que nosotros tenemos mucho para dar todavía…no reneguemos de eso… pero en un clima de respeto mutuo y consideración recíproca.

Pepe—¡Pucha que shós ladino! ¡Vos shós el primero que shi ganan nos hashés Pito Catalán en Preshidenshia! ¡Sho me voy a la mierda de acá! (se para) ¡Lishto, son unos viejos emberretinau todosh ushtedes! ¡Chau Pinela! ¿Lushía? ¡Shámen a Lushía carajo!

Sanguinetti—(con caballerosidad le agarra el brazo, lo mira con rostro tipo Tony Soprano y le dice): Pepe, usted se queda o nos vamos todos. Habrá destino para todos si seguimos juntos, o no habrá nada para nadie si nos disolvemos en el éter.

Pepe- Shmirnlojquinoshfuf…fuf... (No se entiende lo que farfulla)

Tabaré—Estimado Julio, mejor lo hacemos "rotativo" lo del domicilio. Una vez en la casa de cada uno. Último domingo de cada mes, el anfitrión hace la cena. Son tres cenas al año cada uno. ¿Qué les parece? ¡María Auxiliadora cocina una torta Santa Rita que es una delicia!

Lacalle—Bueno, arrimemos entre todos. El bien superior de la patria lo reclama. A ella estamos predestinados a servir. Estoy.

Pepe— Tá, shtoy (se siente bajito: "shon unosh jodidosh").

Sanguinetti—¿Rotativa? Bueh, sí, eh, (carraspea) hum, sí, estamos.

Tabaré—Resuelto muchachos. ¿Che Luis Alberto, te puedo pedir algo?

Lacalle— Decime.

Tabaré— En la hipótesis de que tu hijo sea presidente, sería lindo un salón de la fama de todos nosotros, los ex juntos en algún lugar, algo abajo del obelisco, como lo que armaron los verdolagas con el mausoleo en Plaza Independencia.

Lacalle— Dejame verlo, el chiquilín no es dócil en ese tipo de cosas. Pero lo hablo. ¡Ya empezamos con los pedidos de campaña!