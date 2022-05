Gene Simmons: el "demonio" del rock se despide con la última gira de Kiss

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El estreno a mediados del año pasado del documental El demonio de 70 años fue parte de la despedida del icónico bajista y cantante de rock Gene Simmons, quien tras algunas postergaciones por la pandemia, se unirá a Kiss la semana próxima en Alemania para completar su última gira internacional, coincidiendo con el quincuagésimo aniversario de la banda. Además, existe gran expectativa entre los fanáticos por la película biográfica Shout It Out Loud, cuyo estreno, también retrasado, mostrará la historia del cuarteto neoyorquino en sus inicios.



También se habla en estos días de Spinning Gold, una película sobre la vida del millonario Neil Bogart, fundador de Casablanca Records y descubridor de Kiss. En esta producción, viste el traje del demonio que escupe fuego el joven actor Casey Likes (21 años), conocido por interpretar el papel de William Miller en el musical de Broadway Almost Famous.



La bajada de telón de los “comics del rock” (según sus detractores) y de una de las más grandes bandas de la historia de la música según sus fanáticos, viene con otras sorpresas: habrá un nuevo disco en vivo de Kiss, parte de su serie Off The Soundboard, bajo la cual se vienen editando de manera oficial varios bootlegs de distintos momentos de su carrera. El próximo en la lista saldrá el 10 de junio y será Live at Donington Park, grabado en 1996 en el marco del festival Monsters of Rock como parte de la primera gira de reunión que hicieron los miembros originales.



El demonio de 70 años (que en agosto cumple 73) puede verse en YouTube y se grabó en los conciertos que la banda dio en Morioka y Osaka, dos de las cinco ciudades de Japón que integraron la primera parte del End of the Road World Tour. Allí puede verse cómo Simmons prepara su icónico truco de escupir fuego, cómo exhibe su no menos famosa lengua, cómo hace las pruebas de sonido y se coloca él mismo su maquillaje (le lleva dos horas hacerlo).



Todos estos rituales (al igual que cargar una “armadura” que pesa casi 18 kilos y tacones de plataforma de 20 centímetros), confiesa, lo tienen cansado luego de cinco décadas en la ruta.



Judío de origen humilde

Gene Simmons, cuyo nombre real es Chaim Witz, nació el 25 de agosto de 1949 en Haifa, Israel, en el seno de una familia judía de origen húngaro. Su madre, Flora, prisionera por los nazis en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 14 años, logró sobrevivir al Holocausto, pero con un costo enorme: vio a su madre, padre y hermanos ser asesinados. “Ella fue la persona que me inculcó que cualquier día sobre la Tierra es un buen día”, dice Simmons en el documental El demonio de 70 años.



En 1957 y ayudada por unos familiares, Flora migró junto a su hijo a Nueva York, donde al comienzo vivían en un sótano rentado. En Estados Unidos Chaim cambió su nombre a Eugene Klein (más tarde Gene Klein), adoptando el apellido de soltera de su madre. “Mi padre nos dejó cuando yo tenía 6 años”, recuerda la estrella del rock.



Con 8 años, comenzó a ayudar con los gastos de la casa repartiendo periódicos. Asistió brevemente a una escuela religiosa judía y trabajó como mecanógrafo y asistente de un editor de la revista de moda Vogue, además de desempeñarse posteriormente como instructor de niños de sexto grado. Pero siempre tuvo claro que ésa no era la vida que quería vivir. Y que la forma de salir adelante era el trabajo duro.



La oportunidad le llegó en 1973, cuando fundó Kiss junto al guitarrista y cantante Paul Stanley. Más tarde se les unieron el baterista Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley. Sin embargo, la cosa no les fue fácil: los tres primeros álbumes apenas tuvieron repercusión. Fue recién con el lanzamiento de Alive!, un disco en vivo, que la banda consiguió la tan anhelada fama y popularidad. Sus siguientes trabajos, entre los que destacan Destroyer y Love Gun, aumentaron la fama del cuarteto, que al presente ha vendido más de 100 millones de álbumes, tiene 26 discos de oro y es la banda número uno en la historia de los Estados Unidos.



En 2014 Kiss ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. Esa noche Paul Stanley se molestó con la organización por no haber honrado a los nuevos integrantes Eric Singer y Tommy Thayer junto con la alineación original.



Gene Simmons caracterizado como "el demonio".

El personaje y la fama

¿Cómo nació la idea de los rostros pintados y la parafernalia con su personaje de demonio lengua larga que escupe sangre y fuego? Así lo explicó en una entrevista con El Comercio de Perú. “Yo solía ver a bandas como los Rolling Stones, Sly & the Family Stone, The Lovin’ Spoonful, The Kinks, pero nunca consideré suficiente tener a alguien cantando parado frente a un micrófono, sin moverse. No había nada que ver allí. Y así fue hasta que vi a James Brown. Amaba cómo bailaba y daba vueltas en el suelo. Eso era un show”, sostiene. Y agrega: “Es por eso que decidimos formar aquella banda que nunca habíamos visto antes. Kiss fue diseñada para darles a los fans algo para los ojos, no solo para los oídos. Y eso es lo que hemos venido haciendo”.



Pese a que ha pasado casi toda su vida siendo famoso, no fue hasta 2006 que mucha gente conoció a Gene Simmons a través del reality show Family Jewels, montado en torno a él y su familia. Ahí se lo pudo descubrir como un hombre feliz, con un humor particular, casado con la exmodelo de Playboy Shannon Tweed, con la que tiene dos hijos, Nick y Sophie.



Dinero y más dinero

Simmons es multimillonario. Y siempre ha sido el hombre detrás de los negocios de una banda que, como se sabe, no tiene competencia en el mundo del merchandising rockero: es posible hallar desde muñequitos de plástico hasta papel higiénico con los rostros de los integrantes de Kiss. Pero, además, con los años el músico ha diversificado sus actividades y hoy se lo encuentra al frente de distintos negocios, entre ellos una cadena de restaurantes.



“Quiero ser más rico”, dijo recientemente en una entrevista con el Toronto Sun cuando se le preguntó sobre sus objetivos para 2022: “Me gustaría ser mejor, más amable, más rico y atractivo. No todo eso va a suceder, pero ciertamente puedo convertirme en una mejor persona. Ser más amable, dar más a la filantropía, entender incluso a las personas con las que no estás de acuerdo completamente”.



Simmons vivió lo peor y lo mejor a lo largo de su existencia. Sus raíces e historia familiar lo eximen de dar cualquier tipo de explicación sobre los motivos por los cuales el dinero sigue siendo una obsesión en su vida. Si hay algo que ha asegurado con su forma de ser, es que sus hijos y nietos jamás pasarán por lo que él tuvo que pasar en su niñez.

Concierto de Kiss en Uruguay En abril de 2015 Gene Simmons se presentó junto al resto de la troupe de Kiss en el Gran Parque Central de Montevideo. En el show no faltó nada de lo que los neoyorquinos ofrecen a sus fans: explosiones, sangre sintética y fuego. Pero por sobre todas las cosas, Kiss demostró (por si alguno tenía dudas) que su puesta en escena es mucho más que maquillaje y efectos especiales: el cuarteto conforma realmente una muy buena banda de rock, con un manejo absoluto del escenario y del espectáculo. Entre los puntos altos estuvo la elevación de Simmons hasta la altura del tinglado (donde tocó y cantó) y el cruce por el aire, entre la gente, del guitarrista Paul Stanley, quien terminó tocando en una plataforma que estaba ubicada sobre la mitad de la cancha.



Entre los aspectos negativos se destacó la baja concurrencia. Y que sobre el inicio del concierto el público derribó una barrera que separaba a las localidades más caras, donde había quedado un enorme vacío. Los espectadores terminaron mezclándose más cerca del escenario, lo cual hizo que Kiss pudiera tocar frente a una masa uniforme de fanáticos.

Kiss.