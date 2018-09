La otra fuga masiva

El nombre de Josefina Licitra se convirtió en referencia obligada en el periodismo narrativo. Representante de una de las corrientes más potentes en las letras y el periodismo latinoamericano actual, la autora argentina ha cosechado las más variadas distinciones, una de las más importantes fue la obtenida en 2004 de la Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, que por entonces dirigía el propio Gabriel García Márquez. Sus libros han hecho de la crónica un refinado género literario que explora los costados más inesperados y ocultos de la realidad, por lo general, de su país.

En esta ocasión Licitra traslada su inquieto espíritu investigador a Uruguay para dar cuenta de un episodio histórico poco frecuentado. Se trata de la fuga que protagonizaron treinta y ocho presas políticas, pertenecientes al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, el 30 de julio de 1971. Entre las fugadas se contaba a la actual vicepresidente de la República, Lucía Topolansky. El resultado es este libro, 38 estrellas (Seix Barral, $ 560), que narra estos hechos a partir de los testimonios de las propias protagonistas y abundante documentación.

"A principios de 2011, cuando trabajaba en un perfil sobre José Mujica —quien entonces era presidente de Uruguay—, tuve una entrevista con Lucía Topolansky: su compañera afectiva y, principalmente, una senadora nacional de presencia fuerte en el Parlamento", cuenta la autora en el prólogo. En aquella entrevista la senadora mencionó al pasar la fuga que había consumado junto a sus compañeras.

"¿Cómo había sido ese escape? Busqué más información en Internet, pero solo encontré un vacío", continúa Licitra. Y este fue el disparador de la investigación y, más tarde, de este estupendo libro.

La minuciosa reconstrucción que lleva adelante Licitra, principalmente contraponiendo testimonios muchas veces contradictorios entre sí, da lugar a un relato dinámico que se lee con la misma fruición de una novela de ficción. De hecho, la técnica de composición es netamente novelesca: el lector "ve" a las protagonistas de la historia hablando y actuando la trama de los hechos.

Josefina Licitra (La Plata, 1975) es colaboradora habitual de The New York Times, El Mercurio y editora de la revista Orsai.

