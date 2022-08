Freddy Donatto: "Mi mayor extravagancia ha sido cantar música tropical"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La susceptibilidad.



—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La falta de humildad.



—¿Cuál es su estado mental más común?

— Tranquilo, pero preocupado por empatía con el prójimo y por mí mismo.



—¿Cómo le gustaría morir?

— Escuchando música y en paz conmigo mismo.



—¿Qué no perdonaría?

— La falta de lealtad.



—¿Qué le hace reír?

— Errores u ocurrencias propias y ajenas.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Totalmente necesaria, en todas las relaciones, de amistad y de pareja… pero somos humanos.



— ¿Cuál es su asignatura pendiente?

—DT o jugador de fútbol.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Cantar música tropical uruguaya.



—¿En qué ocasiones miente?

— Trato de no mentir. Tal vez, alguna vez si no puedo llegar a tiempo o cumplir con algún compromiso puntual.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Todos los que promuevan carreras armamentistas. ¡Y son varios!



—¿A qué persona viva admira?

—A mi compañera de ruta.



—¿Cuál es su mayor miedo?

— No ser valorado como individuo, no aportar nada, ser un cero a la izquierda.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—No haber estado en el país cuando mi madre falleció.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Los cortes de pelo. Siempre estoy desconforme, ninguno me convence.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Ser un gran pianista.



—¿Cuál es su mayor logro?

— Ser el baladista que más ha representado a Uruguay en festivales internacionales, ganando o perdiendo.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mis discos y un álbum con mi trayectoria. Fotos compartiendo escenarios con artistas consagrados.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—¡Se me hace tardeeee!



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

— Sobre los escenarios de todas las ciudades y países que he visitado.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— El personaje de Avatar.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Mis padres.



—Si después de morir debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?



— En un tenor, metódico y estudioso, que complemente al artista de la vida anterior… y así sucesivamente hasta encontrar la excelencia.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Cualquiera que vuele, menos Superman.