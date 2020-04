Florencia Núñez responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La excesiva inocencia y credulidad.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

— La soberbia y la codicia; y el narcisismo, sobre todo en las redes sociales.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—La proyección.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Tranquila.

—¿Qué no perdonaría?

— La violencia y la agresividad.

—¿Qué la hace reír?

— El humor sano y naif.

—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—El consenso.

—Cuál es su asignatura pendiente?

— Aprender a bailar.

—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Tener secarropas.

—¿En qué ocasiones miente?

— Cuando me hacen alguna invitación que no me entusiasma invento alguna excusa para rechazarla. No es lo ideal, pero...

—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

— Quienes odian, discriminan y abusan.

—¿A qué persona viva admira?

— Admiro a los artistas genuinos que saben mantenerse en el tiempo y que sobreviven a las modas.

—¿Cuál es su mayor miedo?

— El poder en las manos incorrectas.

—¿Cuál es su mayor remordimiento?

— No sé si culpa, pero me arrepiento de muchas cosas, sobre todo de no ver las verdaderas intenciones en las personas.

—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

— La apariencia perfecta en todo sentido.

—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

— Tengo las rodillas chuecas.

—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

— Aptitudes deportivas y de baile. Soy de madera.

—¿Cuál es su mayor logro?

— Animarme a hacer lo que más me gusta.

—¿Cuál es su posesión más atesorada?

— Los instrumentos.

—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

— La cizaña y el desagradecimiento.

—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

— La honestidad y la empatía.

—¿Y la que más aprecia en un hombre?

— La honestidad y la empatía también.

—¿Qué palabras o frases usa más?

— “Joya” y “perfecto”.

—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

— Reír mucho y con las personas adecuadas, darme cuenta de que no necesito nada más pero teniendo siempre proyectos en el horizonte.

—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En situaciones cotidianas y simples. Soy muy feliz haciendo música, con esos segundos de conexión que me hacen pensar que soy una bendecida.

—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

— Es un poco envejecida, me gustaría tener sobrinos y niños en la familia.

—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

— La ficción que consumí por más tiempo y durante mi niñez/adolescencia: Harry Potter.

—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

— Quienes siguen su pasión y trabajan honestamente para ello.

—Si después de muerta debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

— En algo o alguien que nade muy bien.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

— El mago Potter que tiene capa de invisibilidad y además vuela en escoba.