Fernanda Souza responde al Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—Ansiedad.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—Desidia.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Corredor de bolsa de Wall Street.



—¿Cómo le gustaría morir?

—Con la certeza de no haber visto la vida pasar cómodamente.



—¿Qué no perdonaría?

—La deslealtad.



—¿Qué lo hace reír?

—Alejandro Dolina.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—El apego irrestricto a los ideales.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Viajar a la Selva Lacandona.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Los sombreros.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando creo que el taxista va a apreciar más el relato espontáneo de un día imaginario.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Jorge Silveira.



—¿A qué persona viva admira?

—Belela Herrera.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Perder el propósito.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber faltado cuando debía estar.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La incorrección política.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—El tiempo invertido en hacer algo al respecto de la susodicha.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—La rima.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Vencer la parálisis previa a los saltos al vacío. Y saltar.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Mi colección de libros de Enid Blyton.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La indiferencia.



—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—La inteligencia.



—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—La inteligencia.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—Así estamos.



—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Avanzar hacia propósitos claros y desafíos permanentes.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

Cruzando República Dominicana en un auto alquilado.



—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—La distancia física. Los juntaría a todos a vivir en el mismo lugar.



—¿Cuál es su héroe o heroína de ficción favorito/a?

—Katniss Everdeen.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—Las hermanas Mirabal.



—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Alumna de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, compartiendo clases con García Lorca, Buñuel y Dalí.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—Hermione Granger.