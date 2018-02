Febrero cortito

Otro asunto de crotez criolla es el análisis profundo de la temperatura en las radios. Los comunicadores hablan rato y rato del tema, creyendo que uno está interesado en semejante cosa. No, no señor. No lo estamos. Solo queremos saber cómo viene la mano y punto. Por si habrá un chaparrón. Nada más. No nos interesan un pito los debatitos chichipíos que nacen al respecto del calor en el estudio, de la remerita que usa fulano o si lo cansa la humedad. ¡Aguante mijo como aguanta la mayoría! No sos más empático por eso. Que hable el meterólogo un segundo, que nos diga la sanata que sea (luego no se cumple) y listo. Fin de la historia. No se entiende esa cultura uruguaya de eternizar temas embolantes (luego se tiran de los balcones cuando hacen las mediciones de audiencia radial).

Empezó el Carnaval y yo quiero saber quién otorga certificados de analistas de Carnaval. Es raro, porque conozco periodistas que ahora conocen del tema, pero porque está de moda ser carnavalero aparecen por todos lados haciendo análisis como si fuera teatro shakesperiano. Que la fina la letra. Que la simetría coral ¡Qué atinados los atuendos! ¡Qué escenografía destacable! Me van a perdonar muchachos, yo soy un geronte, he visto Carnaval hasta el hartazgo en el Club Tabaré (ahora me retiré, bailé con Marta Gularte, chupen giles) pero en mi época no había estos politólogos del Carnaval semi-truchos. Muy colado con lo cool progre. Predecible.

Algo pasa que este verano mi ministra predilecta no está movediza. De Kechichián hablo. No entiendo cómo el gobierno no advierte que tiene que jugar todas las fichas allí y dejarse de joder. Me parece que la están corriendo para un costado a Kechi. Hay predilecciones con Cosse. No sé, se me metió eso en la cabeza. Capaz le erro y termina siendo candidata a presidente. Te digo, no sería mala idea, se rompe, le pone cara, no dice frivolidades en el ministerio donde se las tendría que tragar todas. Me encanta Kechi. Como siempre, este país se ve seducido por otros asuntos y así Caro y sus misiones mundiales a China parece romperla. Marco Pola. Yo me quedo con Kechi.

Lo que me pudre es que no haya más desfiles de reinas del Carnaval como en otras épocas. Soy antiguo. Vamos a tener que empezar a despotricar contra los reinados en el mundo para ser coherentes (¡cuenten conmigo, odio los reyes desde siempre!). Pero alcahuetear a reyes de verdad por allí y no tener una reinita de Carnaval acá me jode.

¡Figura! ¡No da la palabra mijo! Figura es nada, es como ser "referente" en política, o sea nada, no te dan los votos para nada entonces sos "referente". Nada, un piojo. Perdonen pero "figura" suena chuminga. "Reina" es casi en joda pero es precioso. "Reina de la vendimia" y vienen todos los mamertos aplaudiendo al costado. ¿Figura de la vendimia? Rajo, ni me arrimo, capaz que nombran a algún amigo mío y me da un infarto.

Es un país raro.

Parece que viene linda la mano con la música cumbierita cheta. Los pendex chetos oyen eso por todos lados. Los más ñeri empiezan a educar a las elites. El Uruguay delira. Hay que avisarle a Grunberg y a Da Silveira cómo viene la mano para que escriban de tan fecundos temas. Las nuevas generaciones nos deparan un tiempo interesante.

En medio de tanto caos Espert fue como el Mesías. Cuando el "uno" le tiró el centro de gaucho amigo (¡ay, qué parecido termina Tabaré a algunos caudillos de los partidos tradicionales!) pensé que era un curro. Luego lo sentí a Espert y era lógica cartesiana. Inversión, rentabilidad y laburo. Chau pelado, me cambio y banco a Daecpu que va a invertir en baños, techado y todo lo que sea para que el Teatro de Verano sea mejor. Me quedan las nalgas afectadas cada vez que voy allí. Y muero de frío. Fin. Sentido común.

Tengan buen febrero. Es cortito. Algo es algo.