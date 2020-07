También esto es cultura: las nuevas expresiones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El debate cultural, la conversación sobre lo que implica la cultura, qué significado y sentido tiene, nunca se detiene. Pero a veces, esa conversación puede resultar un tanto repetitiva: las mismas caras, las mismas ideas. Sin embargo, en los últimos tiempos se sumaron voces o aportes que refrescan el aire en esos intercambios. Desde Nueva York, por ejemplo, la directora del feria de arte Este Arte, realizado anualmente en Punta del Este, comenzó hace poco con un podcast que a través de conversaciones con distintos actores del mercado de las artes visuales, reflexiona sobre el arte y su papel en el presente. Titulado simplemente Este Podcast, los distintos episodios presentan intercambios y debates sobre el estado del arte, sus desafíos y sus logros.



El podcast, dice Laura Bardier desde la ciudad estadounidense, es el resultado natural de un proceso que empezó en el festival. “Desde la primera edición de la feria me interesa crear una línea de programas audio. El podcast es un proyecto que surge como natural evolución del programa cultural del evento mismo, ya que cada año organizamos más de 10 mesas redondas, entrevistas, debates y charlas entre coleccionistas, artistas, galeristas, curadores y con profesionales de las artes visuales y otras disciplinas”.



Este Podcast está disponible en Spotify y hasta el momento Bardier realizó siete programas, en los que entrevista a gente como Ana Gotta (directora de la galería SOA Arte), Piero Atchugarry (director de la galería que lleva su nombre) o Alberto Rebaza, coleccionista de arte peruano que ha ocupado diversos cargos de jerarquía en museos y fundaciones internacionales. Todos los programas se hacen desde Nueva York, con entrevistas telefónicas. “Somos un equipo de mujeres que están acostumbradas a trabajar de forma remota: muchos emails, muchas llamadas y mucho trabajo independiente. Todo lo hacemos entre Uruguay y NY”.



Para Bardier, la misión del podcast es contribuir a “la profesionalización de las artes visuales en Uruguay y la región. Y a diferencia de otras iniciativas, que realizamos en inglés, el podcast es deliberadamente en español porque apostamos específicamente al público latinoamericano”. Hay, en la apuesta de Bardier, también, una mirada de género. La idea, agrega, es que la mitad de las entrevistas sean a profesionales mujeres y la otra a profesionales masculinos. Por otro lado, a través del podcast y este archivo de miradas y perspectivas distintas, “esperamos encontrar una línea conductora, un catalogo de ideas compartidas que pueda construir una guía de buenas prácticas de los profesionales de las artes visuales en la región”.



LIBROS. Otro aporte que ha dejado su marca en los últimos tiempos es la serie de libros Discos de Estuario Editora, en la que principalmente periodistas y escritores han plasmado en las páginas sus ideas sobre distintas obras trascendentes de la música popular nacional.



Dirigida por el académico Gustavo Verdesio, Discos “presta un servicio a la población” de acuerdo a su definición. “Siempre he creído que los amantes de la música aprecian mucho cualquier material que los ayude a seguir ahondando en la música que les gusta. Si así no fuera, las series como 33 1/3 (que, como cuento en el prólogo del libro inaugural No es solo rock and roll, es la que inspiró a Discos), incluyendo a la que dirijo, hoy no gozarían de tan buena salud. Segundo, también se busca incorporar el arte popular al mundo de la reflexión seria e impresa. Es decir, se intenta darle a la música popular el tipo de análisis que se merece”.



Así, nombres como Carolina Bello, Diego Rocha, Luis Fernando Iglesias o el propio Verdesio, entre otros, desarrollan ideas, historias y reflexiones sobre trabajos tan importantes y variados como los discos de artistas como Psiglo, Buenos Muchachos, Alfredo Zitarrosa o la banda argentina Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota.



“Estoy convencido de que el arte popular (no solo el musical) nos dice mucho sobre nuestras sociedades y sobre sus valores, concepciones y prácticas. Por eso creo que este tipo de serie promueve no solo el espíritu crítico en el ámbito de lo musical, sino que también permite la reflexión sobre nuestra sociedad y sobre quiénes somos. De ahí que el número 00 de la serie se llame No es solo rock and roll: es música, sí, pero es también una praxis cultural que debe leerse en el contexto de la sociedad que lo produjo y en el de la historia que lo hizo posible”, escribe Verdesio desde Argentina donde actualmente está radicado.



En tal sentido, Verdesio añade que esa praxis cultural sigue siendo vista, aún hoy, como algo marginal. En Uruguay hay un mal que aqueja a los culturosos. Un mal que el recientemente jubilado profesor Ruben Tani llamó el rivarolismo, por aquellas hermanas Rivarola, personajes interpretados por Ricardo Espalter, Eduardo D'Angelo y Enrique Almada (en el programa de humor Decalegrón) y que invitaban a personajes de la cultura uruguaya de elite a tomar el té. La cuestión es que no entendían demasiado pero igual se fascinaban con los ‘artistos’ invitados. El símbolo más acabado de su incomprensión era la sordera de una de ellas, Marietta. Todavía hay bastante gente que cree que el único tipo de arte que puede ser llamado tal es el que pertenece al mundo de las bellas artes, las bellas letras o la música clásica”, reflexiona.



ENSAYOS. Salvador Banchero volvió a Uruguay luego de un autoimpuesto y limitado “exilio” en España. De nuevo en el contexto cultural nacional, el conductor y productor radial se suma a otro tipo de conversación cultural con la reciente publicación de El pez que sabía escalar, una serie de ensayos en donde se cruzan, como en una transitada intersección, reflexiones sobre los medios de comunicación, la tecnología que los posibilita y potencia, el lenguaje como soporte y dispositivo que los atraviesa y, las densas cuestiones filosóficas que acompañan a la especie desde el comienzo de la Historia.



El género del ensayo, claro, se presta para esos cruces de disciplinas y reflexiones, mezcla de manifiesto, diario íntimo y jornal académico. Y también se presta tanto para la enseñanza como para el aprendizaje. “Como le sucede a muchas otras personas también yo voy descubriendo, o al menos refinando, mis propios puntos de vista a medida que soy capaz de ordenarlos por escrito. En algún punto, es también para mí mismo un modo de conocer mejor el propio pensamiento que voy estructurando, los aspectos e intereses que aún no había conectado entre sí internamente, y que forman parte de eso que es uno. Supongo, en gran medida, que uno es aquello en donde enfoca su atención”, responde Banchero cuando se le pregunta qué aprendió durante el proceso de escritura de estos textos.



Uno de los temas que merecen más reflexiones del autor es el lenguaje. “Desde la adolescencia me veo fascinado por el lenguaje, sus modos, sus vericuetos, el desafío de la acepción o las traducciones, Por otra parte, no deja de ser una tecnología abstracta, un sofisticado medio y herramienta que me conmueve y me llama la atención. Me impresiona más que como especie hayamos llegado al lenguaje que a una tableta inalámbrica”, comenta sobre uno de sus temas recurrentes.

El arte visual hablado Este Podcast es una de las recientes incorporaciones a la oferta de podcasts uruguayos, realizado por Laura Bardier, directora de la feria de arte anual llevada a cabo en Punta del Este. Bardier, además, recomienda Irrupciones, del Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de Chile, un espacio de conversación que profundiza en los cruces entre arte, ciencia, tecnología y la sociedad”.