Esteban Menis, responde el Cuestionario Proust

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—La neurosis cuando no para a tiempo.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La impuntualidad.



—¿Cuál es su estado mental más común?

—Confusión y certeza esporádica.



—¿Cómo le gustaría morir?

—De viejo en un patio grande durante el verano, comiendo un asado, mi hijo y los dos de mi mujer ríen cómplices. Me miro con Juli y sin mediar palabra nos sonreímos: sabemos todo lo que trabajamos para llegar hasta esto. Ella me acaricia, nos calentamos y nos vamos a coger. De pronto muero en la cama: cero drama, había comido asado el día anterior.



—¿Qué no perdonaría?

—Mentir con gravedad.



—¿Qué lo hace reír?

—Los momentos incómodos, un taxista que escucha Vangelis a todo volumen, Will Ferrell y un par de cosas más.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Hacer todo con lo que estemos de acuerdo con mi pareja.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—No haber continuado con el taller de escritura literario de Heber Uhart y saludar en un baño a Billy Cristal mientras meaba.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

—Mmm no tengo ninguna creo. Si las hago es para seducir más a mi chica.



—¿En qué ocasiones miente?

—Cuando no es grave la mentira y evita el dolor ajeno. Milité el sincericidio muchos años y a veces hay que tener más criterio.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Los cínicos que destruyen al Estado, los imbéciles que tiran basura en la calle y Ari Paluch cuando lo oigo en un taxi.



—¿A qué persona viva admira?

—A cualquiera que sea feliz sin romper nada.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—La muerte de los hijos y quedar postrado por un ACV por vivir acelerado.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Consulto a mi analista a ver cuáles elegimos y te los mando por Fedex.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—Tener muchos seguidores en redes sociales.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Ir perdiendo el pelo, aunque no sea tanto.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—La calma para no pasar de 0 a 100.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Mi hijo y la gente que me quiere sin conocerme.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—No guardo nada, cada vez me desvinculo con mayor velocidad de lo material.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—No empatizar con el dolor ajeno.



—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—Julieta Wagner.



—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—La amistad, no verse por mucho tiempo y no tener que explicarse nada.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—La puta madre que los re mil parió y la concha de la lora.



—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Valorar la imperfección cotidiana.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—En 1986 durante cuarto grado de la primaria de la Escuela Pública. Por mis compañeros de distintos extractos sociales y porque ese año mi papá me llevó a ver ¨Stand By Me¨.



—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—Habría que preguntarle a la terapeuta familiar que iba de chico, pero ojalá haya muerto AH RE.



—¿Cuál es su héroe o heroían de ficción favorito/a?

—Micheal Fox en Back To The Future.



—¿Cuáles son sus héroes de la vida real?

—La gente que ayuda a otros sin postearlo.



—Si después de muerto debe volver a la vida, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría?

—Por favor sin retornos, ya fue bocha, no hace falta.

—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál eligiría?

—Malcom McDowell en ¨La Naranja Mecánica¨, para replicar ese viaje germinal.



