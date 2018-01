Estafas veraniegas

El uruguayo es así: ratón y jodedor. Los más dignos se compadecen y te traen unos hielos. Refresco con hielo es una garra. Pero sin hielo y calentito es jarabe. Cuando le introducís el hielo se le van las burbujitas. Te clavaron y el dueño del boliche ni se inmuta. Es más, la goza. Atorrante.

Otra típica del verano es el sándwich de helado que se descongeló, y luego lo congelaron de vuelta, y vos te das cuenta al toque porque es asqueroso. El heladero te lo da sin mirarte a la cara. El cretino sabe que es trucho lo que te vende por eso se hace el fesa. Mala onda. Ese helado tiene una mutación genética, el gusto cambia y está acuoso. Cuando querés agarrar del cuello al heladero ya está con niños inocentes haciendo lo mismo que hizo contigo. Pensás que no vale la pena y te mandás el helado odiando al heladero.

Venís desesperado y tomás un taxi. Te subís y adentro es un caldo con olores nauseabundos. Le decís al tachero: "Mago ¿no me prendés el aire?" El tipo asiente con un gesto, porque hablan raro estos humanos. Te mira por el espejo onda "Taxi-driver". Nunca se prendió nada, ingresa un aire caliente que es peor que el de afuera. Te sentís en el Comcar. Ahora no vale abrir las ventanas porque el riesgo de tener un cambio de presión —y quedarla— es importante. Es un baño turco. Qué muerte al pedo: adentro de un taxi, desesperado de calor y con una bolsita del supermercado con lechuga. Indigno.

Estás con amigos y alguno se le ocurre comprar galletitas surtidas. La idea no es atractiva pero el empaque los convence. Alguno dice como la gran cosa: "galletitas y refrescos" (siempre hay un choto). Cuando abrís la bolsas de las galletitas, que tienen un diseño hermoso, colores estupendos y una representación de las mismas que se te hace agua la boca, de las rellenitas y de las de frutilla y chocolate hay solo tres, luego queda toda esa porquería tipo las galletitas de alumna de curso de cocina, onda engrudos con azúcar. Los que lograron detectar las rellenitas y las de frutilla y chocolate saben que alcanzaron el premio mayor. El resto acepta su condición marginal. Quemaste una comida en un gofio seco y embolante. Gil.

Otra típica es cuando llegás a un restaurante y no hay lugar. Preguntás y te dicen: "En 15 minutos queda una mesa libre" (siempre son "15 minutos"). Pasan los 15 minutos, llegás a 45 y la gente sigue manducando como dioses griegos y vos no advertís que nadie se borre. En ese momento quedaste atrapado. Si te vas perdés esos minutos que invertiste y los que están detrás tuyo gozarán. Y si te quedás sos un cornudo porque comés casi pasada una hora. Cuando te habilitan la mesa te tragás doscientos panes, la manteca, el quesito, la cremita y la pajita de la panera. Odiás a la moza, comés con cara de ortibel y dejás poca propina. Todo mal.

Un clásico es pedir la pizza con muzzarella en tu casa. Una margarita. Cada uno tiene su pique, yo era del Chez Piñeiro pero lo cerraron y lo están por abrir. No sé si será la misma muzzarella (es probable que si me la cambien hable con el alcalde Abt y convoque a una reunión barrial para producir una brigada de choque ante semejante afrenta). Pero supongamos que la encargás y un suicida de los delivery te la trae. ¿Cómo llega a tu domicilio? Llega fría, revuelta y manoseada. Es verdad, viene en la cajita de cartón, pero allí empieza a despedir calor, eso arma un ambiente húmedo y te encontrás una especie de chicle que se parece más a un risotto que a una pizza digna. Digamos las cosas como son: la pizza se come en el boliche. No jodamos. El delivery es un traidor a la patria.

¿Cómo debemos reaccionar en todas estas situaciones? El manual indica que no vale la pena calentarse. Yo tomo precauciones en todos estos casos, pregunto, jodo, molesto, interrogo y me embroman menos. Igual siempre alguno te emboca. ¡La aldea siempre puede más!